Deporte municipal: Convocan a actividades

Con la llegada de la primavera, la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Deportes y Recreación, ofrecerá este fin de semana una variada agenda de propuestas para fomentar la actividad física en la comunidad.

Hoy se realizará "Muni Activa" en el barrio 12 de Octubre, mientras que mañana la programación continuará con un workshop destinado a instructores en Los Perales y una clase abierta de ritmos en la punta del Parque San Martín.

La subsecretaria de Desarrollo Humano, Sandra Batistella, destacó que estas acciones responden a una decisión política del intendente Raúl "Chuli" Jorge: "Promocionar la actividad física en la ciudadanía y, de qué mejor manera, estando presentes con Deportes en toda la capital".

El ciclo "Muni Activa" tendrá una edición especial hoy en el Centro Cultural "Jorge Accame", a partir de las 17.30, bajo el lema "Primavera Fest".

El coordinador de Hábitos Saludables, Sergio Armata, explicó que la jornada incluirá la elección de la representante y del "Chico 10" en categorías juvenil, adulto y adulto mayor, además de concursos de mesas temáticas y clases de ritmos. Asimismo, convocó a toda la comunidad a participar: "El encuentro contará con instructores invitados, es completamente gratuito e invitamos a los vecinos a llevar algo para compartir y muchas ganas de divertirse".

Por su parte, el director general de Deportes y Recreación, Gustavo Hiruela, confirmó la realización de un works hop para instructores en el Club Los Baldos de Los Perales, de 9 a 13.30. Esta propuesta está destinada a profesionales y aficionados que buscan perfeccionarse en la materia.

Por la tarde, desde las 17 hasta las 19, en la punta del Parque San Martín, se desarrollará un "MartesClass de Ritmos", abierto a todo público.

La directora de Inclusión y Deportes, Mariel Sadir, detalló que la actividad denominada "Primavera Activa" contará con la participación de los profesores Lucas Barainca y Eloisa Roldán, provenientes de Villa Carlos Paz (Córdoba).