El domingo, Defensores de Yuto vs Central Norte

El domingo, en la cancha de Defensores de Yuto, se jugarán las finales de "ida" de Primera División y Sub 18 del campeonato de la Liga Regional de Fútbol.

A partir de las 14.30, los chicos de la "naranja mecánica" enfrentarán a Herminio Arrieta; mientras que desde las 16.30, el equipo del "Colo" Rodríguez recibirá a Central Norte por la definición del "Marcelo Monasterio".

Cady informó que se desplegará un gran operativo policial desde temprano para evitar inconventientes y que a las 14 se habilitarán las boleterías para la compra de las entradas.

Por otro lado, la Liga comunicó que el domingo comenzará a jugarse el Torneo Infantil Sub 11 con el siguiente programa.

Zona Libertador.

Cancha "Ernesto Escalante", a las 9, Herminio Arrieta vs. San Francisco Bancario (árbitro Julián Ramayo); a las 10, Herminio Arrieta vs. Caminito (Maximiliano López); a las 11, Cuervitos vs. Central Norte (Julián Ramayo).

Zona Calilegua.

Cancha Mitre de Calilegua, a las 9.30, Mitre vs Unión (Leandro Espinoza) y a las 10.30, Deportivo Maderero vs Belencito Fútbol Club (Leandro Espinoza).

Zona Fraile Pintado.

Cancha Defensores Fraile Pintado, a las 9.30, Defensores Blanco vs La Diez (Víctor Pizarro) y a las 10.30, Defensores Rojo vs Chalicán Fútbol Club (Víctor Pizarro).

De esta manera, la institución presidida por Marcelo Blanco pondrá en marcha ahora el atractivo certamen para los chicos, siendo el objetivo que compitan, pero que al mismo confraternicen con pares de otros clubes en su desarrollo personal y deportivo.