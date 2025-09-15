Preparan competencia

Planificando competencias de cara al futuro para los niños y jóvenes del Team Maidana de Palpalá donde se entrenan en boxeo y kickboxing, ya se confirmó que el 15 de noviembre en el estadio Olímpico se concretará una velada de ambas disciplinas.

Nicolás Maidana, instructor del Team, contó ante El Tribuno de Jujuy que "el 15 de noviembre en el estadio Olímpico de Palpalá realizaremos un evento de kickboxing amateur y semipro y un evento de boxeo. A partir de las 20 comenzarán los combates de boxeo y deseamos brindar un gran espectáculo", acotando que "el mes pasado realizamos el 1º Torneo Provincial en conjunto con el Team Villarreal a cargo de Joaquín Villarreal, campeón del mundo en WKC, hubo muchos competidores, el público acompañó y se coronaron 12 campeones en distintas categorías tanto en masculino como en femenino. Esperamos repetir en 2026".

También recordó que "estamos dictando clases en el SUM del barrio Ciudadela de Palpalá los lunes, miércoles y viernes de 19.30 a 20.30 para los infantiles en ambos sexos de los 6 hasta los 12 años, y de 20.30 a 22 para adolescente y adultos. Estamos trabajando fuerte y cada día se suman más, hay muchos chicos amateur que están por comenzar su competencia y otros avezados como es el caso de Lucas Valdiviezo, campeón Evita 2023 y Mateo Maidana que ahora tiene que debutar en boxeo", sentenció.