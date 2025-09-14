Atlético San Pedro se consagró bicampeón

Atlético San Pedro es bicampeón de Copa Jujuy Energía Viva. Ayer se impuso ante Monterrico Sur en una final cerrada y por segundo año consecutivo se quedó con el certamen provincial en el estadio "23 de Agosto" con el control de Roberto Villegas.

El "millonario" trabajo y mucho para doblegar al "sureño" más allá que desde el pitazo inicial salió a atacar y en dos minutos había llegados dos veces, primero con Ponce y después con Franco.

Pero la tercera fue la vencida, cuando el cronómetro marcaba los 3 minutos, un tiro de esquina desde la derecha que cabeceó al medio por el segundo palo Córdoba, le quedó a Gurrieri que remató, pero le salió un pase a Franco que de cabeza depositó la bocha contra los piolines.

Con el 1 a 0 parecía que se acomodaba mejor el conjunto sampedreño, porque con Ponce inspirado, manejaba la pelota y los tiempos. Pero no supo aprovechar las fallas en la defensa de Monterrico Sur y con espacios, desperdició dos chances claras para ampliar la ventaja.

De a poco, Monterrico Sur con el "Potro" Lozano, comenzó a tener la pelota y mayor juego. Hasta que en una jugada rápida, Ferry Oña desbordó por la izquierda y asistió a Benavídez que por el medio luego de un control perfecto definió al ángulo superior derecho de Fanola.

Atlético San Pedro sintió el golpe, sin embargo mantuvo el juego, y otra vez en sendas chances claras, no pudo definir. Primero con Ponce, perdió el mano a mano con el golero Cabrera, y tras cartón Córdoba no alcanzó a definir.

En el complemento, todo fue del "millonario", pero no podía romper la férrea defensa del "sureño" que apostaba al contragolpe. Justamente por esta vía, dos veces llegó el elenco de Monterrico, pero quedaron en posición fuera de juego.

Atlético lo buscó, por momentos con más amor propio que juego, y cuando parecía que se iban a los penales, a los 50 minutos Lucero entró por la izquierda, hizo una finta ante la marca y definió cruzado al ángulo desatando la alegría de toda la parcialidad sampedreña.

Luego del pitazo final, el gobernador de la provincia, Carlos Sadir, acompañado por Luis Calvetti, secretario de Deportes, Mario Pizarro, secretario de Energía, Julio Bravo de Atlético San Pedro y Luciano Moreira de Monterrico Sur, entregaron los premios.