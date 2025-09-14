Desde las 15 se disputan las finales de la Copa Jujuy

Se define un nuevo campeón de Copa Jujuy Energía Viva de fútbol femenino y masculino en el estadio "23 de Agosto". Desde las 15 abren fuego a la tarde de finales Atlético El Carmen con Sportivo Palermo y desde las 17, Atlético San Pedro frente a Monterrico Sur.

Entre las mujeres, las "chacareras" buscarán ser bicampeonas, las dirigidas por Jorge Pérez, tuvieron una temporada muy buena y hasta el momento a paso firme alcanzaron la última instancia para repetir el logro del año pasado y defender su corona con creces.

Al frente, Sportivo Palermo que este año cambió de técnico, se hizo cargo del equipo Silvia Terraza, tendrá el desafío de volver a sumar una nueva corona teniendo en cuenta que es el equipo en femenino más ganador del certamen jujeño.

Sin dudas que para el "canario" será complicado igualar lo del "Flaco" Claudio de los Ríos, pero hoy tendrá la primera chance de arrebatarle el cetro a Atlético El Carmen y volver a ponerse el buzo de campeón.

Las acciones del primer partido de la jornada estará a cargo de Carla Nieto y contará con la asistencia de Silvana Quipildor y Lorena Tarcaya, mientras que Claudio Lima será el cuarto árbitro, todos de la Liga Regional.

Después, será el turno de la final de varones. El actual campeón, Atlético San Pedro, quiere seguir de fiesta y cosechando títulos, ya que viene de quedarse con el Apertura de la Liga del Ramal.

Pero tendrá que luchar y mucho con Monterrico Sur, el elenco de la Liga Departamental dirigido por Sebastián Galván, llegó a la final en su primera participación copera y quiere coronarla con la vuelta olímpica.

El partido tendrá el arbitraje de Carlos Villegas y las asistencias de Sergio López y Luis López, todos de la Liga Jujeña.

ATLÉTICO SAN PEDRO | JUGARÁ LA FINAL HOY POR TERCERA VEZ EN COPA JUJUY ENERGÍA VIVA

Las puertas del estadio se abrirán a las 14, las entradas tendrán un costo de $5.000 y se podrán adquirir en el mismo lugar. Para garantizar la seguridad de los asistentes, se ha coordinado un operativo especial con la policía provincial para la distribución de las hinchadas.

Atlético San Pedro estará en el sector Lobo Norte, la parcialidad de Monterrico Sur en el sector Lobo Sur, la gente de Sportivo Palermo en Platea Norte y la de Atlético El Carmen en Platea Sur.

"Para quienes no puedan asistir, los encuentros serán transmitidos en vivo a través de las plataformas de Youtube y Facebook, permitiendo que toda la provincia siga de cerca la definición de este torneo que ya se ha convertido en una tradición", anticipó Pedro Ruiz, Coordinador Provincial de Copa Jujuy Energía Viva.

Por último, destacó el trabajo articulado por las diferentes áreas del Gobierno de la provincia.