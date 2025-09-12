Las Zapateros Heit fueron oro en tenis de mesa por equipo

Llegaron las medallas para los jujeños en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, Jadar, Rosario 2025 organizados por el Comité Olímpico Argentino, COA. Las hermanas Ana Laura y Daniela Zapatero Heit se quedaron con el oro en tenis de mesa por equipo mientras que José Ávalos en parajudo fue bronce.

Fue un día más que positivo para los integrantes de la delegación de nuestra provincia que se encuentra en la ciudad de Rosario, otra vez las Zapatero Heit dieron la nota quedándose con el título de campeonas luego de imponerse en la final ante Manuela Pereyra y Aldana Alvarado, ambas de Río Negro.

Pero no fue la única presea que le dio el tenis de mesa a Jujuy, ya que en dobles mixto integrado por Lautaro Aguaysol y Ana Zapatrero Heit, se quedaron con la plateada, mientras que en individual, Ana Zapatero Heit se tercera colgándose la medalla de bronce.

Los resultados reflejan el gran trabajo que desde hace varios años viene desarrollando la Asociación de Tenis de Mesa de Jujuy logrando un protagonismo histórico tanto a nivel nacional como internacional.

En deporte adaptado, también hubo medalla, José Ávalos de quedó con el tercer puesto colgándose la medalla de bronce en parajudo consolidando así el esfuerzo, la dedicación y el nivel competitivo que viene teniendo desde hace un par de meses "es el único representante de judo paralímpico de la provincia, en 64 kilos trabajó mucho para este importante logro", manifestó Leandro Carrillo, entrenador del medallista.

Además el importante desempeño del judo convencional con Ángela López, cuarta en categoría hasta 70kg, Oriana López fue quinta en categoría 52 kg, Araceli Cuevas quinta en categoría 48kg, y Marcelo Torres noveno.

En squash, Guillermo Easdale quedó noveno luego de ganar la final plate.

El escenario de la primera edición de los Jadar son Rosario y las subsedes, Santa Fe capital y Rafaela, que tuvo una emotiva inauguración con la presencia de los atletas de las disciplinas, y el acompañamiento del secretario de Deportes, Luis Calvetti, junto a su equipo de trabajo, reafirmando el compromiso institucional con el deporte jujeño, asimismo un equipo técnico especializado, con personal de apoyo, atención kinesiológica, acompaña a los atletas durante la competencia, brindando asistencia integral durante el certamen.

Todavía resta el desarrollo de otras disciplinas en las cuales los jujeños buscarán ser protagonistas y sumar medallas hasta el último día.

Debuta Santiago Ferrari

Hoy será el turno de la gimnasia de trampolín individual y sincronizado con la participación de Santiago Ferrari, el actual número uno del país, y Tobias Cruz. Ambos gimnastas se encuentran en Rosario listos para comenzar a competir acompañado por su entrenador Abraham Jure.

A las 15 ingresan al gimnasio para la entrada en calor, en caso de lograr con creces sus respectivas series, ambos estarán en individual, tendrán la prueba sincronizado, mientras que la final se realizará en la jornada de mañana.