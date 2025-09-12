Culminó el Regional de mayores amateur

Finalizó el Regional de boxeo amateur de mayores, y aunque no hubo campeones de Jujuy, se vivieron dos veladas a pleno en el extremo norte del parque San Martín. La organización estuvo a cargo de la Municipalidad de San Salvador, junto a Brenda Carabajal y el normalizador FAB, Fabián Aramayo.

"Salió como esperábamos, en cuanto a la organización, hubo una muy buena convocatoria de boxeadores que llegaron desde La Rioja, Catamarca, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y los jujeños", destacó "Chunay" Aramayo.

Sobre los resultados de los jujeños, dijo que "Fernando Celis e Ignacio Gemio llegaron hasta la semifinal, mientras que el "Torito" Marcos Gómez perdió la final en la balanza, ya que recordemos todos los días se pesan a los amateur".

Por otro lado, agradeció "al intendente Raúl Jorge por el acompañamiento, a todo el equipo de la Municipalidad de San Salvador, a Brenda Carabajal que trabajamos juntos y al público que se acercó a presenciar las dos jornadas".

Los campeones estarán en el Argentino que se realizará en Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz, del 13 al 18 de octubre venidero.

Los campeones fueron: Diego Nieto de La Rioja en 49 kg, Miguel Barros de Tucumán en 52 kg, Gastón Bulacio de Santiago del Estero en 56 kg, Santiago Décima de Tucumán en 60 kg, Marcelo Calivar de Catamarca en 64 kg, Leonel Pacheco de La Rioja en 69 kg, Valentino Agüero de Salta en 75 kg, José Córdoba de Salta en 81 kg, Lucas Fortunato en 91 kg de Salta, José Coronel de Tucumán en categoría hasta 91 kg.

Al finalizar la jornada se procedió a la entrega de medallas y reconocimientos a los mejores de cada una de las divisionales felicitándolos por la buena campaña que tuvieron a lo largo del certamen.