Ancasi se consagró campeón en dobles

El jujeño Valentino Ancasi se consagró campeón en el torneo Cosat en San Miguel de Tucumán en la copa El Ceibo en la modalidad dobles, venciendo a los hermanos Fontanes Lepore, de Chaco, por 6/3 y 7/5.

El jujeño Valentino Ancasi se consagró campeón en el torneo Cosat en San Miguel de Tucumán en la copa El Ceibo en la modalidad dobles, venciendo a los hermanos Fontanes Lepore, de Chaco, por 6/3 y 7/5.

En la modalidad singles llegó a la semifinal, cayendo con su compañero de dobles Thiago Sipos por 6/1-6/4

Por otro lado, Pablo Barros y Javier Nalbandian ayudan al tenista jujeño para mejorar su tenis en Córdoba, más precisamente en la zona de Cerro Las Rosas en el club Les Court, donde funciona la academia.

Es por eso que es citado 7 a 10 días al mes hasta fin de año para seguir trabajando hasta la pretemporada 2026 en un importante esfuerzo por parte de todos quienes confían en él, pero principalmente se debe destacar las ganas del juvenil por progresar cada vez más.

Ahora el tenista debe afrontar el Regional que se realizará en Jujuy y luego el Nacional de menores Sub 16 en Salta y la cCpa Argentina en la misma ciudad, que hasta el momento podría estar clasificando donde se encontrará a los mejores juniors de Sudamérica ya que el certamen es de Grado 1 y es el más top de la categoría Cosat.

Valentino Ancasi viene de un importante logro, pero sabe no puede relajarse en la parte final de la presente temporada.

Acompañado por su familia, el deportista de 15 años sueña con seguir creciendo en esta actividad y continuar representando a la provincia de la mejor manera posible, tal cual lo hace desde niño, ya que cada entrenamiento, concentración o partido los afronta con la seriedad de un adulto.