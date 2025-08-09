El campeón visitó a Raúl "Chuli" Jorge

El intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl "Chuli" Jorge, recibió en el edificio municipal al flamante Campeón Sudamericano de Boxeo Amateur, Fernando Celiz, quien recientemente se consagró en Perú, representando con orgullo a la provincia de Jujuy y a toda la Argentina. Celiz se forma en la Escuela Municipal de Box, dirigida por la multicampeona Brenda "La Pumita" Carabajal, lo que realza el valor de este tipo de instituciones impulsadas por el municipio y refleja el fuerte compromiso de la gestión local con el desarrollo del deporte.

Con la mirada puesta en los próximos desafíos, Celiz adelantó que el próximo 22 del corriente tendrá una nueva presentación.

Durante el encuentro, el mandatario local resaltó la importancia del logro obtenido por Celiz y el rol fundamental que cumplen los espacios deportivos municipales en la formación de jóvenes talentos. Al respecto, expresó, "con nuestra gran maestra Brenda Carabajal, desde la escuela se generan estas oportunidades que nos permiten descubrir a los futuros grandes campeones que vamos a tener aquí en Jujuy. Creo que Fernando realizó en Perú una tarea extraordinaria y nos trae un título de enorme relevancia para el boxeo amateur sudamericano. Es un logro que también marca un camino promisorio para una joven figura del deporte jujeño".

Asimismo, Jorge destacó el valor del trabajo formativo que se realiza desde la Escuela Municipal de Boxeo: "Estamos muy contentos de que la escuela siga formando estos talentos que apuestan a la superación personal. No solo por el rendimiento, la actividad y la disciplina constante que se vive en la sede de avenida Párroco Marshke, en el Parque General Arias, donde hay una intensa actividad, sino también por las oportunidades que allí encuentran muchos jóvenes para encaminar sus vidas, ya sea en la competencia amateur —como en este caso— o, en un futuro, en el ámbito profesional. Por eso estamos muy orgullosos de 'El Zurdo', quien representa con orgullo a Jujuy y es un verdadero ejemplo para el deporte de toda la provincia".

Por su parte, Brenda Carabajal, coordinadora de la Escuela Municipal de Boxeo, expresó su orgullo por el camino recorrido por el joven campeón, "es súper importante poder visibilizar esta historia, realmente Fernando es un campeón de la vida, quien viene de superar muchísimos obstáculos y tomar buenas decisiones y viene de ganar un título sudamericano como campeón amateur en Perú, así que poder visibilizar estas cosas es importante para que el resto de la juventud vea que sí se puede".

Además, Carabajal destacó la función de la escuela como espacio de formación e inclusión, "la Escuela Municipal de Box cumple un papel importante, es un lugar de encuentro, un lugar en donde muchos boxeadores de distintos gimnasios pueden acudir para usar el ring para los guanteos, para los sparrings, así los chicos terminan de foguearse y de tomar esa distancia que hace falta para la competencia".

Finalmente, Fernando Celiz agradeció el reconocimiento recibido y compartió su experiencia. "Gracias por la invitación, yo estoy muy bien, este título lo pude lograr a base de fe más que nada, mucho esfuerzo, mucha preparación tanto física como mental, ya que lo físico va ligado a lo mental, yo me encontraba muy bien en ese sentido".