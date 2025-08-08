Gimnasia y la misión de consolidarse

Gimnasia y Esgrima se prepara para visitar el domingo en Santiago del Estero a Mitre en un duelo que comenzará a las 15.30 y contará con el control del colegiado Álvaro Carranza.

Gimnasia y Esgrima se prepara para visitar el domingo en Santiago del Estero a Mitre en un duelo que comenzará a las 15.30 y contará con el control del colegiado Álvaro Carranza.

La victoria con goleada sobre Colón como local le dio una importante inyección anímica al plantel de Módolo para afrontar lo que viene.

Mirando a todos desde arriba en la zona, el "lobo" planea su visita a la capital santiagueña sabiendo al menos que habrá cambios en defensa por la lesión de Franco Camargo. Todo hace suponer que Bruno Palazzo será titular ante el "aurinegro".

En ese contexto, a días de un encuentro clave para las aspiraciones del "lobo", Rodrigo Velázquez destacó el presente del equipo que, sin despegar los pies del suelo, sabe que está "cerca de hacer historia".

El "flecha", que comparte concentraciones y vivencias de inferiores con Francisco Maidana, resaltó la mentalidad del grupo de cara al próximo desafío frente a Mitre de Santiago del Estero en la recta final de la Primera Nacional.

"Estamos cerca de hacer historia, pero sabemos que todavía falta", sostuvo, reflejando el sentir de un plantel que, a pesar de liderar la Zona B, mantiene "los pies sobre la tierra".

En cuanto a su presente particular que lo tiene como titular, remarcó que "es un orgullo defender la camiseta de Gimnasia" y que éste es "un sueño" que siempre quiso cumplir.

Velázquez, que al igual que "Pancho" Maidana se está posicionando como referente para los jóvenes que se forman en el club, comentó que "conversamos mucho y pensamos que estamos arriba en una categoría muy difícil y pareja".

Además, atribuye su buen momento a la "confianza" que siente, respaldado por el cuerpo técnico y sus compañeros. "Todo el grupo acompaña siempre", subrayó, resaltando la unidad que impera en el seno del equipo.

Consciente de que en Santiago del Estero se jugará la "primera de nueve finales", el oriundo de San Pedro de Jujuy anticipó que "el domingo vamos a dar todo".

"Se viene un rival muy duro, los equipos de local se hacen fuertes", analizó. No obstante la dificultad que representa el rival de turno, el clima en el vestuario es inmejorable: "Estamos con ganas y optimistas", cerró Velázquez.

Por otro lado, el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer la sanción que recibió Jonathan Berón, jugador de Deportivo Morón, por su expulsión en el empate 0 a 0 frente a Defensores de Belgrano.

El delantero de 23 años deberá cumplir dos fechas de suspensión. Por lo tanto, no estará en los partidos contra Estudiantes de Río Cuarto y Talleres de Remedios de Escalada.

Es la segunda vez que Berón ve la tarjeta roja en lo que va de la temporada. Anteriormente, Juan Pafundi lo echó en el clásico ante Almirante Brown, en Isidro Casanova.

También, los jugadores de Almirante Brown Gerardo Alegre Rojas y Patricio Pizarro fueron sancionados provisionalmente por el Tribunal de Disciplina de AFA y fueron autorizados a formular su defensa por escrito.

Recordemos que en el último partido que protagonizó la "fragata" (el clásico en Mataderos ante Chicago) hubo serios incidentes al culminar el partido.