Maidana espera ansioso el clásico de mañana

Los clásicos se ganan, no se juegan, sobre todo si tenemos en cuenta la situación en la que se encuentra Gimnasia y Esgrima, segundo a un punto del líder Gimnasia de Mendoza. Por eso mañana ante Central Norte de Salta en el "23 de Agosto", desde las 16, "será fundamental ganar", destacó Francisco Maidana.

El volante del "lobo" reconoció que "la verdad que es una semana diferente por lo que representa el partido, pero con la tranquilidad que corresponde, afrontar el partido de la mejor manera y buscar los tres puntos como lo hacemos siempre".

Eso sí, "Panchito" Maidana no se sale de la principal meta que tiene el equipo, por eso reconoció que "es un partido aparte, pero con la tranquilidad porque nosotros tenemos un objetivo, no sacamos la cabeza de ese objetivo que nos planteamos, es el que ya conocemos todos, pero si reconocemos que es una linda semana y nos preparamos bien", subrayó.

Con gran despliegue en la mitad de la cancha, el volante "lobo" remarcó que "físicamente estoy bien, el grupo está muy bien que es lo importante, va a ser un partido lindo para jugarlo y disfrutarlo también", reconoció ante El Tribuno de Jujuy.

Por supuesto que jugar con Central Norte tiene otro sabor "va a será un partido diferente, duro, muy trabado por lo que es un clásico, pero nosotros preocuparnos por nosotros, hacer nuestra mejor versión para darle una alegría a la gente que seguro va a llenar el estadio".

Claro que la gente que llenará el estadio y querrá que Gimnasia vaya ganando desde el pitazo inicial "entendemos la ansiedad de la gente que va a quiere ir ganando desde el primer segundo, nuestra propuesta va a ser eso, salir a ganarlo, pero tenemos que salir con tranquilidad, el partido dura 95 minutos y debemos trabajarlo para que el gol pueda darse en el momento que se tenga que dar", opinó.

Por otro lado, Maidana se refirió al trabajo que viene aportándole al equipo "lo mío es más el despliegue, trato de ayudar en defensa cuando hay que hacerlo, sumar arriba cuando debemos terminar la jugada, me siento cómodo hacer las dos cosas, pero es lo que va deparando el partido".

En cuanto a la derrota de Gimnasia de Mendoza, dijo que "no hable con ningún compañero del partido de Mendoza, entendemos un punto, estamos tranquilos porque quedan seis fechas y debemos enfrentarnos, fue importante que no se escaparon, pero será más importante que sumemos todos los partidos, nos quedan seis finales".

Por último manifestó que "estas seis fechas van a ser cerradas, todos se juegan algo, los de arriba por mantenerse, los de abajo por no descender", concluyó. (Gonzalo Díaz).