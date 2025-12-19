Evelyn Botto reveló el gesto íntimo de Fede Bal que marcó un antes y un después

Evelyn Botto abrió su corazón en una entrevista y compartió un detalle clave del inicio de su relación con Fede Bal que significó un quiebre emocional en el vínculo.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, la actriz habló del momento en el que se animó a mostrarse auténtica frente al conductor de Resto del Mundo, un paso que vivió como profundamente transformador.

“Me sentí muy cómoda mostrándome tal cual soy con él, sin maquillaje ni máscara”, expresó la artista al referirse a ese instante decisivo. Por primera vez, Botto puso en palabras lo que implicó para ella animarse a dejar de lado las barreras y mostrarse genuina ante su pareja.

En una charla con Eial Moldavsky, la actriz explicó cómo un gesto del actor fue clave para dar ese paso. “En todas las últimas citas que venía teniendo nunca me quedaba a dormir. Me pasó que él me invitó a quedarme en su casa y esas veces que me quedé a dormir, me quedé a dormir maquillada porque, de golpe, también para mí era como que me tenía que sacar la máscara”, confesó.

Ese proceso tuvo una carga simbólica importante para ella: “Hace mucho no me ‘sacaba la máscara’. Siempre como estar con la piel desnuda delante de alguien es… Por suerte, él tiene paciencia y entonces fue un proceso muy orgánico”.

Al mirar hacia atrás, Evelyn también habló de su camino personal previo a este noviazgo. “Tuve tantos años para construirme a mí estando sola y siempre me pareció rara la gente que siempre tuvo novios”, señaló. Luego habló acerca de lo que le permitió ese tiempo en soledad. “Escucharme un rato y ver qué cosas me hacían ruido y con qué cosas iba en sintonía”, dijo y eso fue algo que resultó fundamental para poder abrirse a una relación.

En ese marco, recordó una frase de Bal que la conmovió especialmente: “Él me dijo: ‘Estoy para que te traigas tus productos de skincare y te prepares para dormir’”. Para la actriz, ese comentario tuvo un significado profundo: “Me estaba invitando a sacarme la máscara, cosa que yo no hacía hace muchos años”. Incluso, reparó en pequeños detalles de la vida cotidiana de su pareja: “Vi su pasta dental y me di cuenta de que estaba toda prolijita, enrollada desde la mitad. Eso habla muchísimo de él”.

Entre risas, Botto evocó esa noche y destacó el gesto del hijo de Carmen Barbieri: “Me acuerdo de esa noche y no sabés qué bueno ese gesto que tuvo él”. Luego recordó la frase con la que Federico cerró la situación, en tono divertido: “No solamente quiero que te pongas cómoda y te prepares para dormir porque ¿cuántas sábanas más me vas a cagar vos?”.

La exposición pública de la pareja también trajo desafíos. Evelyn se refirió al impacto de blanquear la relación y a las reacciones que despertó en su entorno: “Lo primero que pasó fue que vinieron un montón de personas a buscarme, a pedirme explicaciones que yo no tenía… Pasar sentimientos a palabras es muy complejo”. Incluso, reconoció que hay aspectos del vínculo que todavía no logró verbalizar, ni siquiera con el propio Bal, aunque valoró poder hacerlo en un ámbito de confianza.

La confirmación oficial del noviazgo se dio en un clima relajado, durante un programa de streaming. En medio de una charla distendida, y ante la consulta directa de su compañera Luli González, Evelyn no dudó: “Es mi novio, sí”. El estudio estalló en aplausos y gestos de cariño, y minutos más tarde Federico envió un audio que ella compartió al aire: “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. Que lo sepa el mundo, viejo. Un beso a todos…”.

La relación venía siendo tema de especulación desde septiembre del año pasado, cuando una salida juntos al teatro encendió las primeras versiones. Durante meses eligieron el bajo perfil y evitaron definiciones, hasta que un episodio en el estadio Monumental, donde fueron captados besándose durante un recital de Oasis, terminó por confirmar lo que muchos ya sospechaban y desató la repercusión en redes y en los medios.