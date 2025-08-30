Gimnasia se sacó la mufa con Palermo

Necesitaba un partido con muchos goles y lo logró Gimnasia ayer al imponerse por 5 a 2 sobre Sportivo en el estadio "La Tablada" en el marco del 5º episodio del Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol denominado "Oscar 'Chacho' Zambrano" donde se jugó bajo un intenso calor, pero hubo 7 emociones. El fuerte golpe recibido en Papel NOA ante Luján, derrota 5 a 0, y posterior triunfo 2 a 0 ante El Cruce habían dejado una semana con sabor amargo, pero en la pasada jornada se disipó aunque en el complemento hubo algunos desacoples que le dieron la oportunidad a los "canarios" para descontar.

La primera parte tuvo a un "lobito" encendido en ataque y pudo marcar diferencias. Tal es así que a los 15' Rafael Mamaní rompió el cero y puso a Gimnasia arriba en el marcador ante un Palermo que todavía intentaba acomodarse en la cancha. Cinco minutos más tarde Pfister amplió el marcador en el elenco de Daniel Juárez y de ahí en más se encaminó la victoria.

El "canario" buscaba afirmar sus líneas pero la intensidad del rival lo complicó en ese intento. Sobre los 30' apareció Ibáñez Avila para empujar una pelota que tapó un defensor en la línea de cal pero en el rebote el delantero con zurda pudo concretar el tercer grito "albiceleste". Cisnero insistió en una trepada pero remató débil y con la punta de los dedos desvió "Chuky" Castaño. Sin embargo, el golero no pudo en otra obra magistral de Pfister que la picó y la colgó del ángulo para el 4 a 0 transitorio. Antes del cierre Castaño le tapó un mano a mano a Ibáñez Avalos.

Ya en la etapa complementaria Méndez sacó un zurdazo que exigió la volada del arquero local, pero ahí nomás llegó el descuento de Gerónimo para Palermo que estuvo en el lugar indicado tras un rebote. Algunas variantes dejaron expuesto a Gimnasia, pero igual estiró la diferencia con Rafael Mamaní que de cabeza volvió a anotar. Y ante del cierre Acuña achicó diferencias en el "canario" y decoró el 5 a 2 final.

Así también, ayer Talleres triunfó 4 a 0 en Perico ante San Francisco y estiró diferencias ante sus inmediatos perseguidores en la tabla Zona A. Julián Ramírez, Mario Rojas, Nahuel Vilte y Lucas Tarcaya, los autores de las conquistas. Mientras que en el estadio "Libero Bravo", Ciudad de Nieva derrotó por 1-0 a Lavalle con el gol de Hugo Manzur, pero el "león" terminó sin Bruno Bragantini y Carlos Jurado que fueron los expulsados. En tanto que Malvinas venció 2 a 0 a Gorriti en el "Fausto Tejerina" donde marcaron Axel Rivero y Gastón Mamani y vieron la roja Rivero en los "héroes" y Lafuente en el "diablo". Anoche al cierre de nuestra edición jugaban Cuyaya vs Los Perales en "La Tablada".