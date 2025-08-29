Bárcena y Vatt, las claves de la "sensación", Luján

La "sensación del Clausura". Sí, Deportivo Luján ayer no tuvo un gran partido en el estadio "Líbero Brabo", tuvo notorios altibajos pero la capacidad en los metros finales de Alejandro Bárcena en el primer tiempo y Emmanuel Vatt en el final del segundo, le dieron el triunfo por 2 a 0 sobre Alberdi en el comienzo de la 5º jornada del "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol.

El "granate" viene de ganar la definición a Malvinas FC para quedarse con el boleto al Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 y luego de golear al "lobito", vigente campeón del Apertura doméstico, en el predio Papel NOA. Eso hoy lo mantiene como uno de los protagonistas del segundo semestre del 2025 de la mano de Julio Navarro que ayer pudo volver a sumar una victoria y lo coloca como gran candidato al título.

Luján empezó bien parado en el fondo y atacando por las bandas, pero Alberdi resistió lo que pudo. Hasta que a los 23' un centro de Sandoval encontró a Alberto Freire en el primer palo pero de pique al suelo la pelota se fue apenas cerca de la valla. Después fue algo similar pero con Vatt asistiendo a Alberto Freire que definió incómodo por eso la bocha se fue por arriba del travesaño.

El "aurinegro" estuvo desconectado en el juego colectivo y era un cúmulo de voluntades individuales. Y en el tramo final de esta etapa apareció Bárcena con una genialidad en el área para definir ante la salida del golero rival y de esa forma se fueron al descanso con la ventaja transitoria.

En el complemento algunas variantes en el local hacían pensar que Alberdi podía llegar a empatar. Lo intentó, si, pero careció de claridad y con más ganas que fútbol no le alcanzó. Tal es así que a los 7' un centro del ingresado Aguirre pegó el vértice y el rebote le quedó servido a Frías que increíblemente la mandó a las nubes con el arco a su disposición, malogrando otro festejo de Luján.

De todas formas aguantó Luján en medio de esa laguna en su juego pero le facilitó que Santos por doble amarilla se fue expulsado en el "aurinegro". Entonces dos minutos más tarde, el "granate" se animó a más, pero el "pibe" Campos ganó en una pelota dividida y con un cabezazo ayudó para que Vatt luche y cuando tuvo espacios la mandó a guardar al segundo palo desde afuera del área. Golazo y a otra cosa.

Las modificaciones retrasaron un poco a Luján y ahí Canciani pecó y con la segunda infracción vio la roja y emparejó las cosas en el duelo donde ambos terminaron con 10 hombres en cancha. Antes del cierre, Aguirre probó un córner olímpico y con los puños despejó con lo justo el arquero Castillo cuando el triunfo ya estaba consumado.

5 partidos para hoy

Además hoy continuará la instancia en el "Líbero Brabo" se medirán a las 14.30 las chicas y a las 16.30 los muchachos General Lavalle vs Ciudad de Nieva; en el "Plinio Zabala" lo harán a las 14.30 las mujeres y a las 16.30 los varones de Atlético Talleres vs San Francisco; en el estadio "La Tablada" se toparán a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino Palermo vs Gimnasia; en el "Fausto Tejerina" se verán las caras a las 14.30 las chicas y a las 16.30 los muchachos de Gorriti vs Malvinas y en "La Tablada" nuevamente pero a las 19.30 las mujeres y desde las 21.30 los varones de Cuyaya vs Los Perales.

En tanto que mañana se disputarán dos encuentros, en "La Tablada". Jugarán a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino de Belgrano vs Comercio y en el predio "Jesús Flores" lo harán a las 14.30 las chicas y a las 16.30 los muchachos de Atlético Palpalá vs Universitarios.

Y el domingo por la mañana se cerrará la instancia en "La Tablada" donde se toparán a las 9 las mujeres y a las 11 los varones de La Viña vs El Cruce. Sabiendo en esta fecha queda libre Altos Hornos Zapla.

Cabe recordar que, en la última reunión liguista en consenso se modificaron los horarios debido a los calores de la época. Así también el domingo en "La Tablada" se disputará el Torneo Nacional de Selecciones Sub 13 y Sub 15 donde la Liga Jujeña se verá las caras con la Liga Puneña. A las 15 en Sub 13 y desde las 17 en Sub 15.