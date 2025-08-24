Una histórica victoria

La selección argentina de rugby, Los Pumas, le ganó por 29 a 23 a los All Blacks por el Rugby Championship, y consiguió de esta manera un histórico triunfo en un encuentro disputado ayer en el estadio "José Amalfitani" de Club Vélez Sarsfield.

Fue la primera vez que Argentina le gana a los All Blacks en casa, ya que las otras tres victorias fueron afuera.

Gonzalo García y Juan Martín González convirtieron un try cada uno, mientras que Santiago Carreras fue el máximo anotador entre penales y conversiones para el elenco nacional, con 13 puntos, que le dieron el primer triunfo como local ante Nueva Zelanda en la historia.

En su cuarto festejo histórico ante los All Blacks, Los Pumas rompieron una racha de dieciséis derrotas y un empate en territorio nacional. Hasta ahora, los tres triunfos previos habían sido fuera del país.

El resultado se construyó con autoridad, luego de la caída sufrida la semana pasada en Córdoba, y dejó atrás cualquier duda sobre el rendimiento del conjunto argentino.

El encuentro comenzó con dificultades para el local, que perdió rápidamente a Tomás Albornoz por lesión. Su reemplazante, Santiago Carreras, asumió el rol con eficacia: anotó 13 puntos y mostró precisión absoluta en sus ejecuciones.

Juan Martín González y Gonzalo García marcaron los tries, mientras que Juan Cruz Mallía también sumó desde el pie, incluyendo un penal clave en el cierre.

La defensa fue uno de los pilares del triunfo. El equipo mantuvo la concentración incluso en los momentos de mayor presión neozelandesa.

Sucede que Los Pumas, salvo en el tramo del segundo tiempo cuando los All Blacks atacaron con todo en busca del try, defendieron con cabeza. Sin penales regalados. Con un posicionamiento excelente y el tackle a flor de piel. Y en esa faceta descolló Matera. Clave en defensa e imperial en ataque.

El capitán Julián Montoya lideró con firmeza, y se sumaron rendimientos altos como los de Santiago Chocobares, Bautista Delguy y Mallía, quienes aportaron dinamismo, recuperación y precisión en momentos críticos.

La actuación colectiva fue sólida y equilibrada, con una ejecución táctica que evitó penales innecesarios y sostuvo el posicionamiento defensivo.

Contepomi celebró su primer triunfo en el torneo y lo hizo en un contexto inédito. La próxima jornada será clave para consolidar el rendimiento y proyectar el cierre del campeonato.

Fue la despedida de Nahuel Tetaz Chaparro con la camiseta de los Pumas, ya que el pilar izquierdo de 36 años, que debutó en la selección en 2010 y totalizó 80 caps, anunció su retiro.