Maidana sabe que ante Brown deben ganar

Gimnasia se instaló en Buenos Aires. El plantel concentra hoy a la espera del partido de mañana ante Almirante Brown en Isidro Casanova desde las 14 con el objetivo de ganar para sostener la ilusión.

Por eso, luego de la práctica, Francisco Maidana dejó en claro que "nos preparamos bien durante la semana, es un lindo partido e importante para seguir peleando hasta el final y lo vamos a tomar de esa manera, una final más de las que nos quedan".

El volante central del "lobo" remarcó que "estamos enfocados en nosotros, hacer nuestro trabajo, tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos que quedan, son los partidos más duros de la temporada los siete que quedan, prepararnos y cerrar una buena semana para llegar bien al partido".

Además le restó importancia a la actualidad del puntero Gimnasia de Mendoza "la verdad que personalmente no miro, tenemos un grupo muy trabajador, humilde, vamos a dar pelea hasta el final, y después Dios dirá para que estamos".

"Panchito" Maidana después de un par de fechas en el banco de relevos, retomó la titularidad, algo esperado por el volante nacido en San Pedro de Jujuy "esperaba volver al once titular y traté de hacer las cosas bien como traté de hacerlo siempre, cada vez que me toca entrar quiero dejar mi mejor versión, eso me puso contento, pero soy consciente que debemos ir partido a partido".

Sucede que "siempre queremos jugar, estar en todos los partidos, pero como dije antes, estoy confiado en este grupo, al que le toque lo hará de la mejor manera, confianza plena en los 30 jugadores que somos".

Estar peleando en los puestos de vanguardia y con chances de llegar hasta el final de la fase regular con chances de ganar un lugar en la final para el ascenso hace soñar a lo grande a todo el mundo "lobo" y por supuesto a todo el plantel que vive "el día a día muy tranquilo, es hermoso, el grupo humano es muy bueno, sabemos que estamos en el tramo final, no debemos relajarnos, pero sí disfrutar, mantenernos por este camino que nos dio tantos buenos resultados", subrayó Francisco Maidana.

Es que ante Almirante Brown "va a ser un partido duro, ellos juegan, tienen jugadores de buen pie, pero nos va a ir bien, debemos enfocarnos en nosotros y salir a trabajar como lo venimos haciendo, con la misma actitud", comentó ante El Tribuno de Jujuy.

De visitante este año mal no le fue y el jugador de Gimnasia y Esgrima se aferra a esas estadísticas "conseguimos muy buenos resultados de visitante este año, cosa que no pasaba temporadas anteriores cada vez que salíamos a jugar afuera, eso marca el crecimiento de los jugadores, el gran aporte de los refuerzos y lo que nos pide Matías Módolo estamos cumpliendo al pie de la letra, lo que se trabaja en la semana", finalizó Maidana.