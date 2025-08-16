¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

Falleció Ramón Maddoni

El histórico captador de talentos del fútbol argentino Ramón Maddoni falleció ayer a los 83 años.

Sabado, 16 de agosto de 2025 01:00

Maddoni era reconocido por su histórica labor en el Club Social Parque, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde pasó gran parte de su vida y donde seguía trabajando hasta su fallecimiento.

Ligado a Boca y también a Argentinos Juniors, Maddoni descubrió a los campeones del mundo Leandro Paredes y Alexis Mac Allister pero, además, captó talentos como Fernando Redondo, Juan Román Riquelme, Carlos Tevez, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Diego Placente, Esteban Cambiasso, entre otros.

El Club Social Parque informó el fallecimiento de Maddoni con un sentido comunicado: "Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte".

"Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses" concluyó el club porteño.

Maddoni dejó una huella enorme en el fútbol nacional y su presencia se extrañará.

 

