Liga del Ramal y la Jujeña disputan hoy la revancha

Por todo o nada. El partido de vuelta de la Copa País, propiciada por el Consejo Federal de AFA, hoy tendrá al seleccionado de la Liga del Ramal enfrentando a la Liga Jujeña a partir de las 16.30 en el estadio "Visera de Cemento". En el marco de la primera fase del certamen afista, los sampedreños y la "celeste" igualaron 1 a 1 en el choque de ida disputado en "La Tablada", con goles de Maizares de cabeza para el dueño de casa y Juan Méndez empató para la visita, respectivamente.

Sin embargo, hoyo todo será diferentes por el momento en el que los encuentra a ambos combinados en plena competencia liguista pero sabiendo que la serie quedó abierta y para el que mejor haga las cosas durante los 90 minutos se quedará con el boleto a la siguiente instancia.

Se espera una buena cantidad de público y por ese motivo desde la entidad sampedreña se lanzó en los últimos días una promoción exclusiva, 2x1 en entradas anticipadas, incluso hasta hoy a las 12 del mediodía. Por ese motivo desde la fanpage oficial de la Liga del Ramal anunciaron que "la entrada general costará $11.000 (precio fijado por el Consejo Federal). No te quedés sin tu lugar, reservá ya al 1135177009".

Entonces la posibilidad de ser parte de este lindo encuentro estará abierto para los aficionados del fútbol que se llegarán a ver un verdadero espectáculo deportivo con tintes de una final, sabiendo que sólo de los dos seguirá en carrera.

Lo que sucedió en San Salvador hace unos días atrás el adelanto de esta etapa que tiene jugadores de diferentes clubes de ambas Ligas con 4 mayores de 25 años y el resto jóvenes que están sumando experiencia y algunos ya con rodaje.

Así fue que en el inicio del partido en "La Tablada", los dirigidos por José Castaño salieron con todo a hacer valer la localía. Tal es así, que la primera conquista llegó a los 2 minutos de comenzado, luego de un buen tiro de esquina ejecutado por Nicolás Guzmán, quien encontró la cabeza de Maizares, que aprovechó la mala salida de Fanola para mandar la bocha al fondo de la red.

En la etapa complementaria todo cambió, ya que el DT Jairo Morales Santos mandó a la cancha a sus mejores valores, entre ellos "Maxi" Ponce, Juan Méndez y Alexis Franco. No jugaron de entrada porque fueron preservados para el partido de Copa Jujuy que debían jugar posteriormente. Y ellos le cambiaron la cara e inclinaron la cancha y de tanto insistir, a los 12 minutos llegó el empate. Méndez aprovechó un tiro libre cerca del área, un remate bien direccionado hacia el palo derecho del arquero, que se estiró pero no la pudo sacar.