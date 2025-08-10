En San Pedro hoy corren la 3º fecha

Hoy la gestión municipal del intendente Julio Bravo en San Pedro albergará en el predio "Tierra Brava" ubicado a la vera de la ruta nacional 34, el Trail. Habrá alrededor de mil atletas de Jujuy, Salta, Tucumán que estarán surcando los senderos de uno de los circuitos más atractivos que tiene la provincia. En un trabajo articulado entre el Departamento de Deportes Extremos y la Secretaría de Deportes de la provincia, se desarrollaran carreras en cuatro distancias; 7 kilómetros, 14 kilómetros, 21 kilómetros y por primera vez los 35 kilómetros, cada sector se encuentra bien marcado para evitar que los corredores puedan equivocarse.

Parte de lo recaudado, será destinado para la participación de Adrián Gaspar en el Mundial de Carreras por Montañas.

La preparación de este evento deportivo arrancó con 2 meses de antelación, lo que significa estudiar el relieve, los senderos, las distancias a implementar, los sectores de ubicación, operativos de tránsito, además de los puestos de hidratación correspondiente, por lo que habrá un importante trabajo. Desde la comuna, el intendente Julio Bravo puso a disposición las diferentes áreas operativas para no dejar detalles librados al azar, por lo que estarán presentes desde la Dirección de Tránsito, hasta Defensa Civil, el equipo de Tierra Brava, Obras Públicas que procedió a dejar todo el predio en optimas condiciones para que los familiares y espectadores puedan pasar una jornada al aire libre compartiendo un almuerzo. Será la tercera fecha de la agenda 2025 del running, bajo la organización del gobierno de la provincia dentro del programa Jujuy Trail. Además, parte de lo recaudado, será destinado para solventar los gastos de participación del corredor jujeño Adrián Gaspar, quién representará al país en el Mundial de Carreras por Montañas, en el mes de septiembre. Los horarios de largadas que se han establecido, fueron los siguientes: 35k a las 8.30, 21k 8.45, 14k 9 y 7k 9.20. Previo a la largada, el seleccionado provincial de Trail, tendrá su debut absoluto: Luciana Mamaní, Brenda de la Barra, Noelia Nieto, Adrián Gaspar, Pablo Giménez y Roberto Tolava, son los que integran el equipo habida cuenta que cuentan con los mejores tiempos en sus respectivas categorías.

El viernes en capital y ayer en el hall del Palacio Municipal se realizaron las acreditaciones correspondientes de los atletas.