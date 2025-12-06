Jornada de salud y deporte en escuela "Brenda Carabajal"

En instalaciones de la Escuela Municipal de Boxeo "Brenda Pumita Carabajal" se desarrolló una jornada sobre Salud Mental y Deporte, destinada al público en general, durante la cual diferentes profesionales compartieron nociones y experiencias sobre salud nutricional, motivación, y fundamentos generales para alcanzar el bienestar emocional entre las personas que desarrollan actividades deportivas, como el boxeo.

A partir de una propuesta del equipo de trabajo de la Escuela Municipal, cuya referente es la boxeadora, Brenda Carabajal, el equipo de profesionales del departamento de Salud Mental de la Secretaría de Desarrollo Humano municipal diagramó una actividad abierta al público con el objetivo de generar un espacio de encuentro, asesoramiento y acompañamiento para todos aquellos que realizan alguna actividad deportiva. La convocatoria marcó la culminación del trabajo desarrollado en el año.

Dada la relevancia de la convocatoria, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Rodrigo Altea, destacó la tarea desarrollada por Brenda Carabajal, quien ha sido reconocida como, "deportista y referente de la provincia, de la región y del país, no solo por haber llegado a ser una deportista de elite sino también por todo lo que generó a través de su esfuerzo, su resiliencia y potencia". A la vez, puso de relieve la importancia de los espacios municipales, como la Escuela de Boxeo, que, según dijo, "brinda otro servicio al municipio que tiene que ver con la salud mental y con el crecimiento personal, con la búsqueda de la felicidad y con la salud nutricional y física".

No dejó de mencionar que el espacio, "es un disparador de contención, y creemos que hace falta muchísimo diálogo, compartir y generar comunidad a través de mecanismos institucionales y de instituciones públicas y privadas".

En igual sentido, la subsecretaria de Desarrollo Humano, Daniela Amerise, recordó que en el último año el equipo de profesionales del departamento de Salud Mental generó un espacio de escucha destinado a las personas que asisten a la escuela de Boxeo que, según expuso, "ha contenido a tantos niños, jóvenes y adolescentes, entendiendo que el deporte y la salud mental van de la mano trabajando la motivación, trabajando la autoestima, y trabajando la disciplina", expresó.

En torno a la tarea desarrollada en el año, la licenciada en psicología, Eugenia Martiarena Gil, precisó que el espacio de escucha generado en la Escuela ha colmado las expectativas del equipo del departamento. "Hemos podido acompañar dentro de este espacio a las personas que practican este deporte a manera de hobby y también se ha preparado en lo competitivo", dijo.

Asimismo, la profesional subrayó que desde el área de Salud Mental se abordó la "preparación emocional de los chicos para las competencias con muy buenos resultados no solo desde la parte deportiva sino también emocional para poder sobrellevar todo lo que la cuestión competitiva exige".

Agradeció la predisposición

Brenda Carabajal expresó su satisfacción por la jornada de trabajo que se realizó en el gimnasio municipal y valoró además la predisposición de los asistentes, particularmente de los jóvenes quienes, según mencionó, “se animaron a participar y a compartir sus testimonios”.

“Creo que esto es producto y fruto del trabajo que se vino haciendo durante estos dos años con el acompañamiento del grupo de escucha que tenemos junto a la licenciada Martiarena”, dijo la “Pumita” en charla con la prensa.

Hubo reconocimiento para Santino Silvetti

EN EL CENTRO/ SANTINO SILVETTI JUNTO A AUTORIDADES Y FAMILAIRES EN EL CONCEJOM DELIBERANTE.

Concejales capitalinos entregaron días atrás al boxeador Santino Silvetti y a su entrenador Sergio Silvetti, la Minuta Nº 159/2025 que declara de Interés Municipal la Medalla de Plata obtenida en los Juegos Evita 2025, realizado en la ciudad de Mar del Plata.

El joven deportista jujeño logró con esfuerzo, constancia y disciplina, alcanzar la presea plateada en los Juegos Evita 2025, uno de los certámenes deportivos más importantes del país, donde compiten los mejores exponentes juveniles de cada provincia.

Inició sus prácticas de boxeo con el `profesor Sergio Silvetti, de la Escuela de Boxeo “Juvenil de Reyes Boxing”.

El logro obtenido representa el fruto del compromisode los deportistas, del trabajo constante de sus entrenadores y del acompañamiento de las familias, que sostienen la práctica deportiva a diario. Al respecto, el concejal Leandro Giubergia, impulsorde la iniciativa, destacó que “entregamos esta minuta a Santino Silvetti en reconocimiento de lo que fue su participación en los Juegos Evita, habiendo ganado la medalla de plata; y destacar lo que significan los deportistas que brillan en nuestra ciudad, sobre todo en un deporte en el cual es un ámbito amateur.

Destacar la actuación de Santino y con todo lo que significa, con 16 años, tener una disciplina estricta para el deporte”.

Además, el edil radical resaltó que los deportistas realizan todo su entrenamiento a pulmón, “ellos le ponen todas las pilas, la onda, para que todo esto llegue a buen puerto y, sobre todo, haciendo una gran contención social en el gimnasio que ellos tienen”.

Mientras que el boxeador Santino Silvetti se mostró muy agradecido por la distinción y sostuvo que “estoy muy contento porque esto significa un gran apoyo del Concejo y una mano grande para mí y para mí viejo,sobre todo con el gimnasio”.

Asimismo, detalló que en sus inicios él miraba a su profesor que es su tío, quien lo incentivó para poder desarrollarse como boxeador. Santino Silvetti lleva 30 peleas disputadas, 25 ganadas, 2 empates y tan solo 3 peleas perdidas.