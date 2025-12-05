Podio para Máximo Gómez

Máximo Gómez y un podio muy bueno en La Rioja. El pedalista jujeño quedó tercero en la general, primero entre los sub 23, en la clásica Doble Chepes junto a su equipo Chimbas te Quiero de San Juan.

Máximo Gómez es uno de los mejores pedalistas sub 23 del país, llegó de España y se instaló en San Juan.

"Fue una carrera muy dura, por eso se valora el tercer lugar entre los elite, el equipo contento porque por ahora estamos corriendo de minoría, somos cinco y nos medimos con conjuntos de diez competidores", comentó el jujeño.

A pesar de correr contra equipos de 10 ciclistas "estuvimos siempre adelante con los chicos, metimos tres top ten, yo quedé tercero, otro compañero sexto y otro séptimo bien, fue desgastante pero para eso estamos trabajando a pleno", sostuvo.

La Doble Chepes "fueron cuatro etapas, el viernes por la mañana quedé séptimo, después por la tarde se hizo un criterium para que vean en la ciudad, no era cortita, allí un compañero quedó tercero, luego el día sábado eran 145 kilómetros y quedé tercero definiendo con dos ciclistas muy importantes, el pelotón llegó a 15 segundos mientras que el domingo salí a defender y tratar de mejorar ese puesto que nos jugamos la vida para ganar la general, estuvimos fugados pero nos agarró el pelotón faltando un kilómetro", detalló Gómez.

Claro que duele la captura después de tanto recorrido escapado "cosas que pasan, es difícil correr contra tantos ciclistas, pero es más meritorio, por eso nuestro tercer lugar es importante, en enero vamos a tener un refuerzo y vamos a ser uno de los favoritos para las vueltas", subrayó.

Ayer el corredor rodó por la mañana y por la tarde tuvo masajes "el domingo tenemos la clásica Doble Cerrillo y luego el otro fin de semana la clásica Doble Media Agua, del 19 al 21 una vueltita y de ahí al día siguiente viajo para Jujuy a pasar las fiestas de fin de año".

Pero el objetivo de Máximo Gómez y todo el equipo Chimbas te Quiero está fijado para enero del próximo año "vamos a tener primero el Giro del Sol en Mendoza y después la Vuelta de San Juan que es la principal carrera y la que todos queremos ganar", opinó.

Por eso el descanso será corto "el 2 de enero ya tengo que regresar, seguir entrenando y preparando todo con el equipo que la verdad me recibió muy bien".

Por último, reconoció que las temporadas que viene cumpliendo en Europa marcan diferencias "se siente, es una forma diferente de correr, uno aplica todo lo que va aprendiendo en estos años, no solamente en España, sino también lo que fui corriendo en otros lados, en Uruguay este año me fue muy bien, esas cosas motivan a seguir creciendo, no relajarse nunca, estamos en un buen proceso", finalizó Máximo Gómez.