Más de 500 deportistas distinguidos en Palpalá

El estadio Olímpico vivió una brillante gala de premiación y reconocimiento de más de 500 atletas de diferentes disciplinas en una nueva edición de la Fiesta Del Deporte de Palpalá que recibieron sus presentes por todo el esfuerzo, sacrificio y desempeño de manos del intendente Rubén Eduardo Rivarola. En la velada se otorgaron distinciones, entre medallas y certificados a los deportistas destacados del año por haber representado a Palpalá en diferentes actividades y competencias a nivel local, provincia y nacional. Desde la Dirección de Deportes se destacaron también a medios de comunicación y periodistas que trabajaron en la difusión del deporte local. Así como también a las familias de los atletas por el importante apoyo constante en cada etapa, para alentar el sueño de nuestros deportistas y acompañarlos en su formación y crecimiento.

EL INTENDENTE RIVAROLA | HIZO ENTREGA DE ALGUNOS PREMIOS A ENTIDADES.

El intendente Rubén Eduardo Rivarola, una vez finalizada la entrega, comentó que "estoy muy contento, este es el resultado de la Dirección de Deportes que abrió todas las actividades de manera gratuita en los barrios con varias disciplinas y ahora la idea para 2026 es que todos los deportes puedan ser competitivos y a la vez confraternizar con otras localidades", adelantó.

Del mismo modo, el secretario de Deportes, Luis Calvetti, manifestó que "es un honor estar en Palpalá con este clima familiar y quiero felicitar al director Ansonnaud y al intendente Rivarola porque Palpalá es cuna del deporte y se respira deporte".

SENTIDO HOMENAJE | LA FAMILIA DE FRANCO RUFINO RECIBIÓ UN PRESENTE.

El instructor de hándbol, Aníbal Zapata, que hoy se recupera de un tema personal expresó que "la verdad que es una alegría grande estar aquí, este año es la tercera vez que caigo enfermo y recibir un reconocimiento de la Municipalidad indica que quieren que vuelva al hándbol. La final de la Copa Jujuy en Palpalá realzó mucho la actividad y eso demuestra el buen trabajo". Por otra parte, el atleta Kevin Carrizo expresó que "estoy muy agradecido por el reconocimiento porque hacen ver que se valora el esfuerzo de los deportistas durante el año. Con entrenamientos y mucha disciplina pude clasificar a los Juegos Evita en la escuela municipal gratuita como es la de Palpalá, no hace falta estar en una escuela pagada", declaró.

Por último, Morena y Olivia Rufino, hijas de Franco, un reconocido periodista de la ciudad siderúrgica que hace poco falleció, comentaron que "nos llenaron de homenajes y me encanta que siempre se esté recordando a mi padre lo buen periodista que fue".