Licitan adquisició de equipamiento informático

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia lanzó la convocatoria a una Licitación Pública clave destinada a la Adquisición de Equipamiento Informático, una iniciativa enmarcada en el Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público - Profip III, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La licitación busca concretar la compra de equipamiento informático esencial. Esta adquisición tiene como propósito estratégico fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas de diversos organismos provinciales de Jujuy. La meta principal es impulsar la modernización de la gestión del gasto público y optimizar los sistemas administrativos y financieros, alineándose con los objetivos centrales del Profip III.

Se convocó a todos los proveedores nacionales habilitados a presentar sus ofertas. Es imperativo que los interesados se ajusten estrictamente a: Los pliegos de bases y condiciones; Las especificaciones técnicas; toda la documentación complementaria que rige el presente llamado. Las ofertas deben ser presentadas hasta la fecha límite que se encuentra detallada en las bases.

Los interesados deben dirigirse a la sección Noticias del sitio web institucional del Ministerio https://hacienda.jujuy.gob.ar/.