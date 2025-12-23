Continúa renovación de los carnets 2026

El Círculo de Periodistas Deportivos de la Provincia de Jujuy recordó que continúa el período de renovación y empadronamiento de socios para el año 2026. Con el desafío de seguir creciendo, ya que Jujuy ocupa el tercer lugar en la Faped con más carnets emitidos, se invitó a los colegas a incorporarse a la entidad.

El carnet, además de implicar pertenencia a la institución que nuclea a los periodistas deportivos de la provincia, ofrece varios beneficios.

Entre ellos, los socios tienen acceso a un seguro de accidentes personales, merced al acuerdo vigente con la Compañía de Seguros de Jujuy. De esta manera, no están obligados a pagar Seguro de Espectador cuando cubren partidos, sobre todo en el Torneo Regional Amateur.

Asimismo, sigue en vigencia el convenio con la empresa de transporte Flecha Bus, que ofrece un 20 % de descuento para la compra de pasajes y que se habilita a partir de marzo.

Y también se mantiene el acuerdo con el Hotel de Turismo de Humahuaca para los socios, que gozarán de descuentos en el momento de alojarse allí.

Pero lo más importante radica en el hecho que los colegas podrán disfrutar el próximo año de su sede social propia.

Los trabajos de remodelación, a cargo de la Dirección General de Arquitectura, dependiente del Ministerio de Infraestructura, encuentran muy avanzados. Asimismo diferentes empresas del medio, al igual que la Secretaría de Energía, colaboraron en estas refacciones.

Vale resaltar que la actual Comisión Directiva, tras regularizar la institución, pudo recuperar la casona histórica del barrio Cuyaya e inmediatamente empezó con las gestiones para su puesta en funcionamiento.

Los interesados en la renovación o en afiliarse al Círculo pueden comunicarse al 388-4134177, 388-4770691, 388-4290271 o enviando un correo electrónico a [email protected], donde se evacuará las dudas correspondientes.