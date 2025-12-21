Ciudad de Nieva se consagró campeón de la copa “Hugo Cid Conde”

El “león” se impuso ante Club Cuyaya 3 a 2 por penales luego de haber empatado 1 a 1 en el tiempo reglamentario en el estadio “La Tablada”.

Desde los 12 pasos marcaron para Nieva Pablo Carles, Alcócer y Jauregui, mientras que el arquero Zamudio contuvo los remates de Aguilera y Canaza.

Disturbios protagonizados por hinchas de Cuyaya y Ciudad de Nieva

Tras la finalización del partido y ya fuera del estadio, se registraron disturbios protagonizados por hinchas de Cuyaya, quienes arrojaron piedras contra simpatizantes de Ciudad de Nieva que se dirigían a las escaleras del barrio.

Efectivos policiales intervinieron rápidamente para controlar la situación, aunque la tensión derivó en enfrentamientos entre hinchas y corridas sobre avenida España. Ante la magnitud del conflicto, se solicitó refuerzo policial para restablecer el orden.