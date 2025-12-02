Gimnasia (LP) derrotó a Barracas y está en "semis"

Gimnasia y Esgrima La Plata superó a Barracas Central por 2 a 0 en los cuartos de final del Torneo Clausura y enfrentará a su clásico rival, Estudiantes de La Plata, en la siguiente instancia.

Los goles del encuentro para el "lobo" los marcaron Manuel Panaro a los 21 minutos del primer tiempo, mientras que Franco Torres a los 48 del complemento, liquidó la serie.

Gimnasia La Plata empezó dominando el partido con claridad. Desde los primeros minutos el "lobo" marcó el ritmo y generó las primeras ocasiones.

El dominio se cristalizó a los 21 minutos cuando una gran acción colectiva por el sector derecho culminó con la asistencia de Merlo para que Manuel Panaro estableciera el 1 a 0, tanto que fue revisado y posteriormente convalidado por el VAR.

Barracas reaccionó y tuvo su mejor pasaje hacia el final del primer tiempo, acumulando chances claras para empatar. Primero, Bruera se encontró con una doble salvada heroica de Insfrán y del palo; luego Tapia probó desde afuera y más tarde Bruera volvió a cabecear, otra vez detenido por el arquero.

A pesar del asedio, Gimnasia resistió esos minutos y se fue al descanso con la ventaja mínima, apoyado en la solidez de su arquero y en la efectividad en los metros finales.

En el segundo tiempo el local salió decidido a buscar la igualdad y volvió a poner en aprietos al "lobo". Bruera y Candia encabezaron la ofensiva de Barracas: primero un cabezazo que Insfrán controló abajo, luego un tiro libre de Candia que dio en el travesaño y más tarde un testazo de Porra que el arquero contuvo sobre la línea, en una ráfaga que pudo haber cambiado el partido.

La tensión se mantuvo hasta el final, con Barracas empujando y llenando de centros el área visitante, pero Gimnasia liquidó el pleito en tiempo agregado: a los 48 minutos Franco Torres aprovechó una contra, eludió a Miño y definió para sentenciar el 2-0 definitivo.