Nicolás Clady y su gran temporada

El tirador Nicolás Clady levantó el Cóndor de Oro en la exitosa Fiesta Provincial del Deporte desarrollada en la pintoresca ciudad de Tilcara, que organizó el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy.

La ceremonia de reconocimiento a los deportistas de nuestra provincia contó con la presencia del Ministro de Gobierno y Justicia, Normando Álvarez García, el Secretario de Deportes, Luis Calvetti, los diputados provinciales Mario Lobo y Santiago Jubert, entro otros, quienes fueron recibidos por la anfitriona, Intendente Sonia Pérez, artífice destacada para la realización de la entrega de los Cóndor de Plata y Oro.

Nicolás Clady fue Campeón Nacional en Santiago del Estero, clasificando a los Juegos Sudamericanos Junior, en Paraguay, donde concluyó en el cuarto lugar. De esta manera, accedió al Mundial de Tiro con Escopeta que se realizó en Grecia. El joven deportista, del Club Jujeño de Cazadores y Pescadores, parece no tener techo y va por más.

Al respecto, el flamante Cóndor de Oro destacó: "La verdad que no me lo esperaba, pero lo venía buscando desde el año 2021 y se me dio. Sentí una sensación fuerte en el pecho y en el corazón cuando dijeron mi nombre, es un orgullo después de tanto esfuerzo, de tantas caídas. Tener un Cóndor de Oro es muy importante, un orgullo muy grande. Todo comenzó por mi papá cuando era muy chico, siempre me gustaron las armas, fui criado así. Para mí el deporte es una forma de vida", destacó.

Los deportistas galardonados con el Cóndor de Plata fueron los siguientes; Atletismo: Santiago Fernández. Trail: Adrián Gaspar. E-sports: Lucas Garay. Automovilismo: Matías Clapier. Karate: Tahiel Audamás. Padel: Lucas y Nicolás Farfán. Hándbol: Alberto Rodríguez. Ajedrez: Eduardo Robledo. Fútbol femenino: General Belgrano de Tilcara. Fútbol infantil: Hugo Sánchez. Fútbol quebradeño: Unión Deportiva Maimará. Fútbol profesional: Francisco Maidana. Natación: Amaya Simón.

Golf: Oscar "Chacho" Abraham. Ciclismo: Máximo Gómez Ortuño. Gimnasia de trampolín: Santiago Ferrari. Triatlón: Rodrigo Burgos. Judo: Marcelo Torres. Pesas: Fátima Chungara. Boxeo: Alfonso Irigoytía. Patín artístico: Santino Torena. Vóley: Camila Hiruela. Básquet: Oscar "Chispa" Vaquera. Hóckey: Marco Cuadri. Rugby: Justino Rey Campero. Tiro: Nicolás Clady. Karting: Adolfo Serna. Mountain bike: Agustina Apaza. Tenis: Josefina Miranda. Tenis de mesa: Daniela Zapatero. Fútbol local: Carmen Galán. Taekwondo: Mateo Bordiga. En tanto, los periodistas distinguidos fueron Claudio Serra (San Salvador de Jujuy), Gonzalo Vilte (Tilcara), Samuel Rentería (Perico) y Sergio Lugo (San Pedro).