19 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
PERICO
Sino Motors,
San Pedro
Clínica Nuestra Señora de Fátima
SALTA
Ministerio de Trabajo y Empleo de la Provincia
PERICO
Escuela Municipal Marina Vilte
Rechazo a la reforma laboral
Consejo Federal de Educación
Deportes

Mañana Atlético San Pedro recibe a Pocitos

Un gran respaldo se aguarda para mañana a la noche en el estadio "Visera de Cemento" cuando se dispute el partido revancha de la Tercera Ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 en el que Atlético San Pedro se medirá con Sportivo Pocitos a partir de las 21 donde arbitrará el santiagueño Francisco Acosta y estará acompañado por los líneas Ángel Argañaraz y Francisco Maguna Najar, el 4to árbitro será Domingo Acosta, todos de las tierras "mistoleras".

Viernes, 19 de diciembre de 2025 00:00

Los salteños llegarán con la ventaja de la victoria de local por 2 a 1 y por eso se espera un duelo de ida y vuelta con muchas emociones en una serie que sigue abierta y se dirimirá quién sigue en carrera en los últimos 90'.

Además desde el club "millonario" anunciaron que hasta hoy a las 21 se encuentra abierta la acreditación para los medios de comunicación que cubrirán el partido Atlético San Pedro vs. Sportivo Pocitos.

Los interesados deben enviar requisitos a [email protected] completando los requisitos: nota de solicitud con membrete del medio, nombre y apellido, DNI, medio, función y número de celular. Sabiendo que no se permitirá la transmisión en vivo por redes sociales, Facebook, Youtube o vía Streaming. Los periodistas afiliados al Círculo de Periodistas Deportivos deberán presentar en el ingreso la credencial 2025.

 

