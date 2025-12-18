Rodrigo Burgos comenzó con la temporada de tratlón

Comenzó la temporada de pruebas combinadas para Rodrigo Burgos. El jujeño quedó segundo en el Triatlón de la Cumbre desarrollado en la vecina provincia de Salta, además de ser campeonato del NOA.

"Estuvo lindo, mucha gente, quedé segundo en la general", contó a diario El Tribuno de Jujuy el triatleta que mantiene su vigencia en toda la región y que este año se coronó campeón argentino durante la última fecha desarrollada en Santiago del Estero.

En total "hicimos 700 metros de natación en el balneario Xamena, luego 20 kilómetros de ciclismo y al pie del cerro San Bernardo, a la altura del Monumento al General Güemes dejamos la bicicleta y subimos las escaleras, casi 2 kilómetros, bajamos y terminamos en plaza 9 de Julio", detalló.

Para el corredor de categoría master, el tiempo empleado fue muy bueno, ya que siempre se puede mejorar "metimos 1h18', el ganador hizo 1h17´, me hizo diferencia en la bicicleta, es mucho más chico, anda muy bien, es de Tucumán", comentó.

Burgos, se refirió al inicio del Campeonato del NOA "es una muy buena idea, es motivante, esto va a permitir el crecimiento del triatlón en toda la región, hay muy buenos deportistas, tanto Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, tienen lugares ideales para esta disciplina y cuenta con muchos adeptos", opinó.

Sin dudas que "en Jujuy cada vez son muchos más los que se animan a hacer pruebas combinadas, hay una buena cantidad de competidores que sin dudas con el torneo van a seguir sumándose".

Otra de las pruebas que tendrá Rodrigo Burgos es el campeonato salteño, certamen del cual también es protagonista y cada año pelea los puestos de vanguardia, esto le permite estar a pleno pensando en el tradicional Triatlón de La Paz, carrera que cada año dice presente en Entre Ríos.

Además tiene pensado ver las posibilidades de hacer algún medio iron man, por lo que se encuentra analizando el calendario tanto local como regional y nacional.