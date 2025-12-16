18°
16 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Altos Hornos Zapla
Impacto Ambiental
Selección argentina
Escuelas Técnicas Nocturnas
FIESTA PROVINCIAL DEL DEPORTE 2025
PRIMERA NACIONAL
copa jujuy
Juan Banega
Barrio Gorriti
Aniversario
Altos Hornos Zapla
Impacto Ambiental
Selección argentina
Escuelas Técnicas Nocturnas
FIESTA PROVINCIAL DEL DEPORTE 2025
PRIMERA NACIONAL
copa jujuy
Juan Banega
Barrio Gorriti
Aniversario

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1480.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Defensa de la gestión

AFA emitió un comunicado tras la denuncia de la senadora nacional Patricia Bullrich al Tribunal de Ética de la Conmebol y resaltó los logros de la gestión de Claudio Tapia como presidente.

Martes, 16 de diciembre de 2025 00:00

Aseguró que, cuando asumió Tapia en 2017, se encontraron "con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara".

"Institucionalmente, el panorama era igual de crítico. Tras la muerte de Julio Grondona, la AFA quedó sin conducción firme. El episodio del famoso "38-38" en las elecciones de 2015 fue un papelón que mostró al mundo la falta de seriedad en nuestros procesos internos. La Fifa tuvo que intervenir en 2016 con una Comisión Normalizadora para evitar sanciones y garantizar que, entre otras cosas, nuestros Torneos se pudieran seguir jugando" ,agregó la AFA. Además, el ente recalcó que "la imagen pública estaba dañada. Los clubes estaban divididos, los entrenadores renunciaban, y hasta los referentes de la Selección llegaron a plantearse dar un paso al costado".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD