Defensa de la gestión

Aseguró que, cuando asumió Tapia en 2017, se encontraron "con una institución devastada. Económicamente, la casa del fútbol argentino estaba desordenada, con deudas acumuladas y compromisos incumplidos con los clubes. La dependencia de recursos externos, como el programa Fútbol Para Todos, había dejado a la Asociación sin autonomía financiera y con una administración poco clara".

"Institucionalmente, el panorama era igual de crítico. Tras la muerte de Julio Grondona, la AFA quedó sin conducción firme. El episodio del famoso "38-38" en las elecciones de 2015 fue un papelón que mostró al mundo la falta de seriedad en nuestros procesos internos. La Fifa tuvo que intervenir en 2016 con una Comisión Normalizadora para evitar sanciones y garantizar que, entre otras cosas, nuestros Torneos se pudieran seguir jugando" ,agregó la AFA. Además, el ente recalcó que "la imagen pública estaba dañada. Los clubes estaban divididos, los entrenadores renunciaban, y hasta los referentes de la Selección llegaron a plantearse dar un paso al costado".