Surgieron campeones

Organizado por el Gobierno de la provincia, se vivió la final de Copa Jujuy Energía Viva - Prefederal de Básquet. Independiente en femenino y El Carmen Basket en masculino, fueron los campeones en un estadio "Federación" que contó con un gran marco de público.

A través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, se vivió una fiesta a la altura de las principales ligas del mundo, con mucho color.

"Muy contentos llegamos al final de una nueva disciplina de la Copa Jujuy que impulsado el Gobernador de la provincia Carlos Sadir a través de la Secretaría de Deportes, en un trabajo articulado con diferentes áreas del Gobierno como ser Ministerio de Salud, el Same, Ministerio de Seguridad, policía", comentó Pedro Ruiz.

El Coordinador del certamen provincial remarcó la importancia de haber "articulado con la Federación Jujeña de Básquet, los resultados de la Copa Jujuy se los pudo seguir en vivo desde el link de la Confederación Argentina de Básquet, de hecho, uno de los premios otorgados fue justamente la plaza a los ganadores para LaLiga Federal del próximo año".

EL CARMEN BASKET | EL CONJUNTO ORIENTADO POR DANIEL LUNA GANÓ EL PREFEDERAL.

Ruiz destacó que "somos el torneo deportivo más federal que tenemos en la provincia, tal como lo manifiesta el Secretario de Deportes, licenciado Luis Calvetti, y está plasmado en las tribunas, el respaldo del público en cada partido, cada jornada, los deportistas disfrutan de jugar esta competencia", subrayó.

En femenino, la final quedó para Independiente que se impuso ante Villa San Martín 74-68, mientras que en masculino, El Carmen Basket le ganó a Club Atlético Gorriti 74-45.

Al finalizar la jornada se procedió a la entrega de premios con la participaron Luis Calvetti, Secretario de Deportes; Pedro Ruiz, Coordinador Provincial de Copa Jujuy Energía Viva; Eduardo Ortuño, Director de Deporte Federado; Gustavo Lamas, Interventor de la Federación Jujeña de Básquet, Víctor Hugo González, Intendente de la ciudad de El Carmen.