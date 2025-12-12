Marcos Silvetti y otra prueba en su carrera

Marcos Silvetti buscará cerrar el año con una victoria ante el salteño Gustavo Pereira. El pugilista jujeño se presenta esta noche desde las 22 en el festival que se realizará en instalaciones de la Delegación Municipal de Reyes.

Organizado por Silvetti Promotions con la fiscalización de Gustavo Ibáñez, normalizador FAB, junto a Nelson Ibáñez, árbitro, y los jueces Kelly Siles, Andrés Mercado y Álvaro Pardo.

El pugilista local destacó ante diario El Tribuno de Jujuy que llega "muy bien, nos venimos preparando a conciencia, sabemos que es un rival muy experimentado así que hicimos una preparación muy buena en lo físico y en lo mental, todo lo que es la parte boxística".

El "Piki" Silvetti ante "Chocolatín" Pereira, hará cuatro rounds, aunque reconoció que "la idea era hacer más, pero por situaciones del rival no se pudo, pero la intención era saltar ya a los 8 rounds, me siento bien, preparado para subir", remarcó.

Sucede que la idea es buscar la chance de un título en los próximos meses "estamos muy bien, nos estamos preparando para algo más, estamos intentando apuntar a un título argentino en algún momento, si es antes de la mitad de año del 2026 mucho mejor".

La contienda de hoy "servirá para ver dónde estamos parados, por eso tenía ganas que la pelea sea a más rounds", manifestó el boxeador jujeño al tiempo que analizó como va evolucionando "estamos mucho más experimentados, juntos con mi hermano, con el 'Poni' Rivero, que son mis entrenadores y me maneja, notamos que mejoramos en todos los aspectos".

Sobre Pereira opinó que "es un rival de mucha experiencia, que tuvo rivales de jerarquía, que estamos conscientes de eso, pero son esas peleas que te suman que te van a ayudar a dar ese paso que necesitas en cuanto a la calidad de moverte mejor en el ring, es un rival que conoce el ring bastante bien, tiene muchísimas más peleas que yo, así que yo creo que la experiencia que él ponga en el ring me va a enseñar a mí también".

Previo a la pelea profesional que será la de fondo, habrá otros combates amateur, como ser la presentación de Santino Silvetti ante el salteño Daniel López. La pelea está programada a tres round y estará en juego el título amateur hasta 54 kilos de Ambapa.

Además cruzarán guantes Daniel López frente a Fabricio Mamani, Gabriel Avendaño se medirá con José Ramos, Lucas Valdivieso peleará con Álvaro Rivero, Maximiliano Cannuni pelea con Facundo Orlandi.