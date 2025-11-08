Un sacrificado triunfo de Lavalle ante el "gaucho"

Tres puntos sufridos. General Lavalle resistió hasta el final la victoria 1 a 0 sobre Los Perales ayer por la tarde en el estadio "La Tablada" en el marco de las 2º fecha del Torneo Continuidad "Hugo Conde" de la Liga Jujeña de Fútbol. Un golazo de Montaño le entregó el festejo a los "generales" que aguantaron los embates de los "gauchos".

Lavalle fue quién jugó en campo contrario atacando por las bandas. Fue un partido trabado en el mediocampo donde cada intento se diluían. Eduardo Palomo fue el más incisivo de Los Perales que insinuó con un remate fuera del área y después un cabezazo tras un córner que se fueron apenas cerca del parante.

La segunda parte a los 10' en medio de la especulación sacó un disparo potente que se clavó en el ángulo para la ventaja del "general". Luego un zapatazo de Cardozo exigió la estirada del golero Corbalán. Ahí reaccionó el "gaucho" con el ingresado Infante que mostró desequilibrio ofensivo. El arquero Bautista despejó un córner olímpico y ahí nomás le negó el gol a Monteserín en un frentazo. Sobre el cierre un despeje corto de Monteserín le quedó a Mealla que pudo sellar el triunfo pero no estuvo fino en la definición.

Además ayer Atlético Palpalá igualó con Comercio 1 a 1 en el "Líbero Brabo". Los goles los convirtieron Jurado para los "leones" y en la agonía lo empató Mamaní para los "piratas". Vale recordar que en la noche del jueves, los "pibes" de Zapla vencieron por 1 a 0 a Cuyaya en "La Tablada" gracias al grito de Valeriano.

Hoy continuará instancia en "La Tablada" donde se verán las caras Gorriti vs San Francisco, a las 14.30 las mujeres y a las 16.30 los varones. Por último, mañana se completará en "La Tablada" con dos cotejos. El Cruce vs Alberdi, a las 14.30 en femenino y a las 16.30 en masculino. Y Gimnasia vs Luján, a las 19 las chicas y a las 21 los muchachos.