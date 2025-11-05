Segundo aniversario de escuela municipal

El intendente Raúl "Chuli" Jorge destacó la labor social y deportiva que viene desarrollando la Escuela Municipal de Boxeo "Brenda Pumita Carabajal", ubicada en avenida Párroco Marshke, al celebrar su segundo aniversario de vida institucional. La escuela, que se ha consolidado como un espacio de formación integral, es hoy un punto de referencia en la promoción del deporte, la inclusión y el desarrollo humano, bajo la conducción de la excampeona mundial junto a un equipo interdisciplinario de profesionales.

En la ocasión, el intendente Jorge expresó que "han sido dos años de crecimiento progresivo, como el de un niño que aprende a caminar. Esta escuela camina, y vaya si camina: está formando valores que alcanzan muy buenos niveles competitivos. Pero su función no se limita a eso; fundamentalmente, cumple un rol de contención social. Aquí se atiende a chicos y chicas en situación de vulnerabilidad, con el acompañamiento de profesionales de la Secretaría de Desarrollo Humano -psicólogas, nutricionistas- que contribuyen a su desarrollo integral".

Asimismo, el intendente subrayó que "en este espacio se generan valores como el compañerismo, la solidaridad y el trabajo en equipo. Todo esto es posible gracias a Brenda Carabajal, que no solo fue una gran campeona, sino que es una excelente persona y una verdadera formadora. Ella transmite esos valores al colectivo de la escuela, que sigue creciendo y proyecta extender su labor a otros barrios de la ciudad y de la provincia".

Finalmente, Brenda "La Pumita" Carabajal expresó su emoción por el crecimiento de la escuela.

"Esta es una institución por la que pasan chicos de todas las edades, desde los 6 hasta los 70 años. Ver el sentido de pertenencia que sienten es maravilloso. Entrenan dos o tres horas como si estuvieran en su casa, y eso es impagable. Cuento con un equipo de trabajo excelente, que me da la satisfacción de saber que, en estos dos años, hemos logrado grandes cosas y seguiremos acompañando a la escuela", sostuvo la instructora.

La deportista también compartió con orgullo los logros recientes.

"Sé de dónde vengo y cuánto me costó llegar. Hoy, gracias al intendente Raúl Jorge que confió en esta disciplina, tenemos un espacio reconocido. Dos jóvenes -uno de Villa Jardín de Reyes y otra de nuestra escuela- fueron convocados para integrar el plantel de la Selección Argentina. En pocos días viajaremos al Cenard. Así que todos estamos muy contentos", declaró "La Pumita".

De esta manera, la escuela municipal celebró su segundo año de vida y lo hizo a lo grande, con los chicos de ambos sexos entrenando, soñando algún día llegar al profesionalismo.

El trabajo silencioso viene dando sus frutos.