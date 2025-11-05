Denise Díaz fue "bronce" en La Rioja

Jujuy en el podio nacional. Denise Díaz obtuvo el tercer puesto en la tercera edición del Prodetiro Apolo 2025 en las instalaciones del Tiro Federal de La Rioja e incluyó además un Campus Nacional.

No fue una prueba más para la joven tiradora que cuenta con el acompañamiento del municipio de Calilegua, ya que se trató de una jornada en la cual se pudo ver en acción a los principales talentos del país bajo la fiscalización de la Federación Argentina de Tiro y Aicacyo con el apoyo de Apolo.

Y entre los mejores del país, la disciplina del Tiro Federal jujeño, tuvo una representante que alcanzó el podio en esta importante competencia nacional. Denise Díaz, oriunda de Calilegua, logró el tercer puesto.

La joven tiradora participó bajo la representación oficial de Jujuy, acompañada por el Instructor Rubén Soria, perteneciente a la escuela de Formación Premilitar. El desempeño de Díaz fue destacado por los organizadores y por la delegación jujeña, marcando un hecho histórico para la disciplina en la provincia.

El logro fue posible gracias al apoyo del Municipio de Calilegua y del intendente Raúl Chávez, quienes acompañaron y respaldaron la preparación de la deportista.

"Es un orgullo enorme para Calilegua y para toda la provincia. Denise ha demostrado compromiso, disciplina y un nivel técnico que deja muy bien representado al deporte jujeño en el país", señalaron desde la organización local.

El tercer puesto obtenido en La Rioja coloca a Jujuy entre las provincias con mayor proyección en el tiro deportivo nacional, abriendo nuevas oportunidades para jóvenes talentos de la región.

Pero no es casualidad, ya que Denise Díaz fue la representante de Jujuy en la final nacional de los Juegos Evita desarrollados en la ciudad de Mar del Plata durante los últimos meses y clasificando a la instancia final quedando muy cerca de lograr una medalla.

Sin embargo esa participación dio muestras de su talento y las condiciones naturales que posee para la disciplina del tiro con carabina de aire comprimido, producto del constante trabajo que viene desarrollando en la escuela que dirige el profesor Rubén Soria.

El Prodetiro es un programa que tiene como principal objetivo fomentar el desarrollo del alto rendimiento deportivo en jóvenes de entre 14 y 17 años, entre esos talentos, que muchos fueron observados en la ciudad balnearia durante los Evita, se concentraron para la jornada en la capital riojana.

"El programa busca identificar y desarrollar el talento juvenil en el tiro deportivo, fortaleciendo el deporte federado en el país", comentó ante El Tribuno Soria, entrenador de Denise Díaz.

En lo competitivo, la prueba de nivel nacional se realizó por equipos que contó con cuatro integrantes cada uno, dos mujeres y dos hombres, contando con la presencia de tiradores de diferentes provincias que se acercaron para decir presente.

Entre esos, la jujeña se destacó, lo cual sin dudas "es un orgullo para el tiro deportivo de la provincia porque muestra a las claras que el trabajo que venimos desarrollando en los últimos años está dando sus frutos, permitiendole a nuestros jóvenes valores poder destacarse", declaró el profesor Soria.

Ya de regreso a la provincia, tanto Denise Díaz como su entrenador y el resto de los integrantes de la escuela de Formación Premilitar, retomarán los entrenamientos aprovechando el buen envión que significó el podio durante el certamen nacional además de ser observada por los entrenadores de la Selección Nacional durante el campus que hizo disputar la Federación Argentina de Tiro.

Cabe destacar que se planifica un torneo provincial en Calilegua.