Finalizó el certamen "Día de la Madre"

Finalizó el campeonato Femenino de Fútbol 5 "Día de la Madre" celebrado en CPV Chijra, como corolario del recientemente finalizado mes de octubre dedicado a las madres.

Al respecto el secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, destacó las instalaciones donde se celebró el torneo.

"Es un lindo lugar que se fue conformando, este CPV de Chijra, donde primero se agregó la canchita de Fútbol 5 con césped sintético y recientemente el Multiespacio Perro Solís", y resaltó el principal objetivo perseguido, "tratamos de interactuar con los vecinos de la zona, y también de que vengan otros vecinos a conocer estas instalaciones y puedan realizar actividades deportivas", afirmó el funcionario comunal.

Sobre la realización del torneo de fútbol 5 "Día de la Madre", Atlea comentó que "apostamos realizarlo en un lugar de encuentro para las mujeres que hacen de este deporte un momento tan lindo y saludable para poder jugar tranquilas, lejos de los problemas que tenemos en las canchas los fines de semana".

Por último, el secretario de Desarrollo Humano enfatizó que en este tipo de actividades siempre se realiza un trabajo en conjunto entre los diferentes equipos municipales, "realizamos una interacción a través de todas las áreas de la secretaría y del Municipio, contamos con la presencia de Planificación y Ambiente con la concientización por el reciclado, y también con el área de Medicina Preventiva".