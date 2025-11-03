Gimnasia perdió 1 - 0 en Madryn y fue eliminado

Era predecible, pero los hinchas esperaban el milagro. No se dio. Y Gimnasia se despidió de la temporada 2025 al perder ayer 1 a 0 ante Deportivo Madryn en Chubut, por la revancha de los cuartos de final del Reducido.

La actitud de los jugadores del "lobo" para ir a buscar el triunfo con errores y aciertos, pero siempre al frente. Álvarez terminó siendo clave en el resultado final, ya que el equipo dejó muchos espacios para el contragolpe.

El equipo de Matías Módolo tenía que golear, después que el Tribunal de Disciplina le diera por perdido el encuentro de ida por 3 a 0. El árbitro Lucas Comesaña afirmó que no estaban dadas las condiciones para jugar el segundo tiempo tras ser amenazado por dirigentes locales en el estadio "23 de Agosto". El ente afista avaló los dichos del referí y castigó al club con un resultado lapidario, además lo multó económicamente con 50.000.000 de pesos, y exigió que esta semana el presidente Walter Morales y el secretario Leandro Meyer presenten los descargos correspondientes.

Ayer, el "lobo" se fue con todo a buscar el gol "tempranero". Poco le importó el clima adverso y sentirse más visitante que nunca. Tuvo 15 minutos a pura presión, donde no dejó reaccionar al rival, ni siquiera salir de su propio campo.

El local esperó agazapado y la chance más clara se produjo a los 26' cuando Silba, tras un error de Dematei en el fondo -pareció infracción-, no pudo con Álvarez, ganando un "mano a mano" increíble. Y un minuto más tarde, nuevamente el arquero "lobo" impidió la caída de su valla frente a un disparo de Solís.

Sin embargo, en la tercera chance neta, nada pudo hacer el "1" de la visita. Solís ejecutó perfecto un tiro libre por izquierda, Silba ganó en lo alto y su cabezazo bajo terminó en el fondo del arco.

A partir de allí, el partido cambió de dueño. Los "aurinegros" se plantaron en mitad de cancha y apostó sus mejores fichas al contraataque.

Los cambios de Módolo realizados en el primer tiempo y en el complemento no fueron soluciones para llegar con peligro al portero Bonnín. Álvarez se fue transformando en la figura de la cancha a medida que pasaron los minutos con atajadas fenomenales a Montagna, y a los ingresados Rivero y Mana en dos ocasiones.

Gimnasia se retiró del estadio "Abel Sastre" con la frente en alto. Perdió y dijo adiós hasta el año que viene.

Ahora sí será el momento de la autocrítica dirigencial, del cuerpo técnico y de los jugadores sobre lo que pasó y que se debe hacer para no cometer los errores del pasado.

La derrota implicó decir adiós al Reducido, pero en realidad el hecho de tener que salir a golear ya era una pesada carga. Madryn esperó agazapado y ganó bien, asegurándose el boleto a lassemifinales del petit torneo.

Clasificó Estudiantes

Estudiantes de Caseros, con un gol agónico Ramírez, se impuso anoche a Tristán Suárez y accedió al último cupo para las semifinales del Reducido de la Primera Nacional.

En el choque de ida, habían igualado cero a cero o es decir que inclusive con otra igualdad avanzaba de fase. Vale recordar que Estudiantes de Río Cuarto se hizo fuerte de local y eliminó a Gimnasia y Tiro de Salta con un sólido triunfo por 2‑0 en casa. Luego,se dio el batacazo en el petit torneo: Morón hizo valer su victoria agónica como local y dejó fuera del camino a Atlanta tras empatar 0‑0 en Villa Crespo. Y Madryn eliminó a Gimnasia de Jujuy,

Para las semifinales se volverá a utilizar la Tabla General de Posiciones y jugarán 1º vs 4º y 2º vs 3º. Definirá de local el equipo mejor ubicado. Y en la final también será local en la definición aquel equipo que haya terminado mejor ubicado en la mencionado tabla.

Eso sí, si al finalizar el segundo partido todo está igualado, el segundo ascenso se definirá por penales. Así quedaron los cruces para las semifinales: Deportivo Madryn vs. Deportivo Morón (local en la ida) y Estudiantes de Río Cuarto vs. Estudiantes de Buenos Aires (local en la ida).