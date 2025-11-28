Claudio Pombo se sumará a Gimnasia

El Gimnasia y Esgrima modelo 2026 se va formando con el correr de los días.

Si bien no se hizo todavía un anuncio oficial, este matutino pudo saber que Claudio Pombo será refuerzo "albiceleste". El volante entrerriano llegará al "lobo" proveniente de Temperley con pasado en Chacarita, San Martín de Tucumán, Sarmiento de Junín, Instituto de Córdoba

También se confirmó la salida de Jeremías Perales, el delantero que estuvo suspendido gran parte de la temporada por aquella infracción a Callegari de Nueva Chicago, no continuará en Gimnasia para 2026.

Por otro lado, en Gimnasia y Tiro Luego de algunas semanas de suspenso, se tomó una decisión sobre el futuro de Fernando Quiroz. Finalmente, el experimentado director técnico acordó la renovación de su contrato y continuará ligado al club en el año próximo.

Aspecto físico

"Sentar una base firme que permita al futbolista rendir ante la demanda del juego, mejorar tiempos de recuperación y evitar lesiones", son los objetivos establecidos por Mauro Vidal, flamante preparador físico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, en el marco de la presente pretemporada.

En este sentido, explicó que trazó un microciclo hasta mediado de diciembre, incluyendo jornadas en doble turno, en el complejo Papel Noa. "Necesitamos tiempo de trabajo para que la forma de jugar que prevé el director técnico, Hernán Pellerano, se cumpla de la mejor forma", argumentó y puntualizó que "hay que acostumbrar al futbolista a esa idea".

Continuó indicando que tanto el plantel como la institución, "están predispuestos a acompañar y seguir el plan de entrenamiento".

Tras señalar que "encontramos un grupo en buena forma", recalcó que "los integrantes del plantel son muy buenos profesionales, asumen el trabajo diario con responsabilidad y se cuidan".

En otro orden, Vidal detalló que "las jornadas se desarrollan con una gran intensidad, camino a enero que será la fase de partidos amistosos" y agregó que "en el medio vendrán las fiestas de fin de año con dos semanas de receso". "Cuando se reintegren, los jugadores tendrán una base fuerte para encarar un nuevo período de alta exigencia", sostuvo.

Además, enfatizó que la planificación contempla la posibilidad de viajar a Córdoba para disputar partidos amistosos, "etapa que también permitirá afinar el aspecto táctico", completó Vidal.