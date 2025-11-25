22°
25 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

carne
Deporte municipal
REGIONAL AMATEUR
Por los clubes
Mar del Plata
Automovilismo
LIGA PROFESIONAL
prematurez
carne
Deporte municipal
REGIONAL AMATEUR
Por los clubes
Mar del Plata
Automovilismo
LIGA PROFESIONAL
prematurez

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1425.00

3884873397
PUBLICIDAD
Deportes

Sampedreñas presente en el Open de Tucumán

Las alumnas de la escuela de Patín Artístico "Alianza", del Club Sociedad Tiro y Gimnasia de San Pedro de Jujuy, participaron del último Torneo Federativo Open en San Miguel de Tucumán.

Martes, 25 de noviembre de 2025 00:00

El certamen fue organizado por la Federación Tucumana y se desarrolló recientemente en instalaciones del club Defensores de Villa Luján.

La performance de las jujeñas fue la siguiente.

Selene Miy: 1º puesto, categoría Internacional WS Junior.

Mía Vilte: 2º puesto, categoría Formativa 14 años.

Luján Ovando: 2°puesto, categoría Formativa 9 años.

Martina Zamar: 3º puesto, categoría Formativa 10 años.

Helena Santillán: 4º puesto, categoría Formativa 9años.

Agustina Balderrama: 4º puesto, categoría B Promocional Cadetes.

Emili Torres: 6ºpuesto, categoría Formativa 10 años.

Es decir, las patinadoras artísticas sampedreñas tuvieron muy buenas presentaciones en el mencionado campeonato.

"Todas fueron subidas de categoría de manera de ir teniendo una base de trabajo y así poder proyectar para el próximo año", expresó orgullosa la entrenadora Virginia Zambrano, quien también comentó que para cerrar este ciclo deportivo sólo les resta cumplir con su tradicional "Gala de Fin de Año".

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD