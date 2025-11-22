22°
22 de Noviembre, Jujuy, Argentina
Deportes

Rivero realizó el curso de árbitro nacional

En Chapadmalal, donde además se desarrolla el Sub 14.

Sabado, 22 de noviembre de 2025 00:00

La Federación Jujeña de Vóley felicitó por su compromiso y crecimiento a Leonel Rivero, uno de los árbitros jujeños más jóvenes y con gran proyección, quien viajó a Chapadmalal para participar del Curso de Árbitro Nacional y dirigir en el Torneo Sub 14 que se desarrolla en la mencionada ciudad atlántica.

Durante su formación, Rivero compartió instancias de capacitación con Rubén Jarque, referente del arbitraje nacional de Feva, y con Andrés Villarroel y Gabriel Fernández, árbitros internacionales y coaches del programa.

Este logro representa un paso significativo para el desarrollo del arbitraje en Jujuy, que este año contó con la destacada participación de más jóvenes en el ámbito arbitral, y que proyecta nuevos candidatos para alcanzar la certificación nacional en 2025.

Desde la Federación, se celebró este avance que fortalece la calidad y el profesionalismo del vóley de la provincia.

En tanto, hoy continuará jugándose la 12º fecha de la segunda rueda del campeonato anual "Profesor Adalberto Mechulán" con este detalle.

S16, Gimnasia y Esgrima vs Fundación Jujuy en cancha 1º de Marzo a las 9.

S14, Sociedad Española vs Atlético Talleres en Española a las 9.

S16 Sociedad Española vs Atlético Talleres en Española a las 10.30.

S18, Sociedad Española vs Atlético Talleres en Española a las 12.

S14, Deportivo Universitario vs Atlético Gorriti en cancha Rectorado a las 9.30.

S16, Deportivo Universitario vs Atlético Gorriti en Rectorado a las 11.

S14, Zapla vs Sirio en Zapla a las 9.

S16, Zapla vs Sirio a las Zapla a las 10.30.

S14, Lavalle vs Deportivo Municipal a las 9.30.

S16, Lavalle vs Deportivo Municipal a las 11.

S14, Academia de Vóley vs Atlético San Pedro a las 9.30.

S16, Academia de Vóley vs Atlético San Pedro a las 11.

Mientras que en primera división se enfrentarán Gorriti-Universitario desde las 12.30 en el Rectorado.

 

