GONZALO DIAZ

Después de la temporada de Europa, Máximo Gómez se instaló en San Juan. Hoy a partir de las 11 el jujeño corre una clásica junto al equipo Chimbas te Quiero "que nos sirve como preparación de cara al inicio de las vueltas", comentó.

"Fueron meses muy positivos, nos preparamos bien, fueron meses de trabajo duro y con buenos resultados", destacó ante diario El Tribuno de Jujuy el pedalista que actualmente es categoría sub 23.

Pero no se queda con eso y ya está enfocado "aquí en San Juan, muy contento porque el equipo me abrió sus puertas, me siento con mayor experiencia que es lo que te van dando las carreras, seguimos en el camino del aprendizaje, porque aprendí a sufrir un poco más, ser más paciente en carrera, no desesperarse, tener un poco más de control como así también a comer bien los dos días previos, sobre todo que nunca hay que descuidarse y siempre demos tratar de estar al ciento por ciento para que en cada carrera, cuando se presente una mínima oportunidad aprovecharla".

La prueba de hoy tendrá 140 kilómetros de recorrido "tenemos un circuito llano en el cual haremos dos vueltas, después se vienen 20 kilómetros más o menos de subidas, una de medio con un falso llano y al final se hace otro circuito".

En cuanto al equipo, Máximo Gómez contó que "es el equipo profesional de ciclismo de San Juan de la municipalidad de Chimbas, un equipo grande, con mucha historia, con muchos pedalistas muy buenos, estoy muy cómodo por lo que estoy muy agradecido por la convocatoria".

Se viene una temporada en la cual buscarán ser protagonistas "vamos a hacer un par de clásicas para seguir sumando minutos en ruta y después apuntamos a las vueltas, el Giro del Sol, Mendoza, las grandes pruebas que tenemos en el país".

Por último, se refirió a la Selección Nacional "siempre es un sueño volver a correr con la camiseta albiceleste", seguimos en contacto y apuntamos a eso, a estar bien", concluyó.