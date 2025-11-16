River Plate empató 0 - 0 con Vélez y no definió su pase

River Plate igualó anoche sin goles ante Vélez Sarsfield en condición de visitante, en un partido correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, jugado en el estadio "José Amalfitani".

Con el posterior triunfo de Argentinos Juniors sobre Estudiantes, el "millonario" debe consagrarse campeón de este certamen para clasificar directo a la Copa Libertadores 2026 o bien esperar que Rosario Central, Boca o el propio "bicho" se quede con el presente título y así clasificar al repechaje del certamen continental, ya que los tres están mejor ubicados en la tabla general, cediendo su lugar para suba River.

Los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron superiores en el primer tiempo, mientras que en el complemento fue el "fortín" quien estuvo más cerca de quedarse con el triunfo.

Ahora, el elenco riverplatense deberá prepararse para disputar los playoffs del Clausura e ir en busca de un nuevo título para su vitrina.

Por su parte, los comandados por Guillermo Barros Schelotto quedaron en la cuarta posición de la Zona B con 26 puntos.

En un parejo primer tiempo, ambos conjuntos generaron ocasiones de peligro para abrir el marcador, pero ninguno contó con la efectividad necesaria para convertir.

En el arranque de la primera mitad, Sebastián Driussi recibió un pase preciso dentro del área de Juan Fernando Quintero, pero al momento de rematar, envió el balón por encima del travesaño.

A los 31', Maher Carrizo disparó, pero se encontró con la gran respuesta del arquero Armani.

En el complemento, Vélez creció y tomó el protagonismo del encuentro, aunque no pudo batir al guardameta de la Banda.

A los 24 minutos, el "fortín" tuvo una doble chance, primero en los pies de Tomás Galván (Armani contuvo el disparo) y luego en la cabeza de Tomás Cavanagh (el balón se fue cerca del palo derecho).