Duro comunicado del plantel profesional de San Lorenzo

La crisis política e institucional de San Lorenzo sumó este miércoles un nuevo capítulo con un durísimo comunicado del plantel profesional, que expone de forma dramática las carencias del club. Los jugadores reclamaron “respeto” en el trato diario, luego de señalar que conviven con problemas diarios como “la falta de comida adecuada y la ausencia de servicios básico en el vestuario como agua caliente”.

“La situación actual es insostenible”, advirtieron los futbolistas, tras sentir que “ha llegado el momento de alzar la voz nuevamente”.

“Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional”, alertó.

Sin embargo, el mensaje aclara que el reclamo “no se trata solo de una cuestión económica sino también de respeto” ante la irregularidad de las condiciones cotidianas en la trabaja el plantel.

“Continuaremos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso”

Pese a la situación, los futbolistas aclaron que continuarán " entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando los colores, la institución y su gente".

En medio del caos institucional, San Lorenzo cumple una meritoria campaña en la Liga Profesional con un plantel mayoritamente compuesto por jugadores de las divisiones inferiores ya que en el último mercado de pases no pudo incorporar por encontrarse inhibido por la FIFA.

El comunicado completo:

COMUNICADO PLANTEL PROFESIONAL

Los jugadores del plantel profesional del Club Atlético San Lorenzo de Almagro queremos manifestar públicamente nuestra profunda preocupación y malestar ante la delicada situación que seguimos atravesando desde comienzo de la temporada.

Desde el mes de agosto no hemos percibido, en algunos casos, íntegramente nuestros salarios, lo que afecta directamente a nuestras familias y compromete el normal desarrollo de nuestra actividad profesional.

A ello se suman otras dificultades que padecemos a diario: la falta de comida adecuada, la ausencia de servicios básicos en el vestuario (agua caliente), y la falta de respuestas concretas por parte de la dirigencia, a pesar de las reiteradas promesas de solución que nunca se cumplieron.

Durante todo este tiempo hemos sido pacientes, responsables y respetuosos. Continuamos entrenando, compitiendo y representando al club con el mayor compromiso posible, priorizando siempre los colores, la institución y su gente. Sin embargo, sentimos que ha llegado el momento de alzar la voz NUEVAMENTE.

No se trata solo de una cuestión económica, sino también de respeto, dignidad y condiciones laborales mínimas que todo trabajador merece. La situación actual es insostenible y requiere una solución inmediata y seria.

Esperamos que las autoridades del club actúen con la responsabilidad que el momento exige. No buscamos el conflicto, sino una respuesta concreta y justa que nos permita desarrollar nuestra profesión en condiciones acordes al compromiso que siempre hemos demostrado.