Jujuy sumó 26 nuevos técnicos nacionales

Las actividades se desarrollaron en las instalaciones de Club Baldo's, Atlético Gorriti y Sociedad Española.

Fueron cuatro jornadas intensas con pleno desarrollo de cada uno de los temas programados, completando con el programa teórico-práctico a cargo de Omar Grasso, reconocido instructor de la Federación del Vóley Argentino, FeVA.

En esta instancia formativa, 26 aspirantes aprobaron satisfactoriamente el curso, demostrando compromiso, dedicación y un fuerte interés por seguir perfeccionándose en beneficio del vóley jujeño.

Así los nuevos técnicos nacionales, nivel 1, son: Solana Beltrán; Marcos Pehuén Carrillo; Ariana Castellón Gonzalvez; Misael Jonatan Espinoza; Joaquín Joel Jerez; Silvana Paola Luere; Miguel Fernando Maigua; Paola Fernanda Martínez; Martín Fabricio Mealla; Jorge Ignacio Moscoso; Mateo Andrés Pérez; Benjamín Exael Picasso; Carla Agustina Quipildor; Rosana del Valle Romano; Ruth Micaela Rocha; Teresita Romina Del Milagro Sánchez; Sofía Gabriela Santellán; Verónica Andrea Santellán; Rodrigo Manuel Segovia; Orlando Omar Tolaba; Micaela Alejandra Vaca; Guadalupe Angélica Valdiviezo; Eliseo Alfredo Valerio; Fernando Emanuel Velázquez; Noelia Romina de los Ángeles Velázquez; Cecilia Gabriela Véliz.

Desde la Federación Jujeña de Vóley se felicita a los flamantes técnicos nacionales por haber culminado con éxito esta etapa, que refuerza el trabajo de formación y profesionalización dentro del vóley provincial.

Asimismo, la FJV expresa su agradecimiento al Club Baldo's, Club Gorriti y Sociedad Española por el acompañamiento y la cesión de sus instalaciones para el desarrollo de esta importante capacitación.

De esta manera, la entidad madre del vóley federado en la provincia, sigue promoviendo la capacitación continua tanto para técnicos como para árbitros y así impulsar el crecimiento y la mejora de los clubes e instituciones, favoreciendo el desarrollo integral del vóley jujeño, siempre acercando las últimas actualizaciones técnicas y arbitrales de la disciplina.

Con las capacitaciones el vóley jujeño sigue con los lineamentos de un próspero crecimiento.