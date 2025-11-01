Gimnasia, por la heroica ante Deportivo Madryn

La lógica indica que Deportivo Madryn será semifinalista del Reducido de la Primera Nacional. El Tribunal de Disciplina le dio por ganado el choque de ida jugado en Jujuy por tres a cero y de esta manera Gimnasia está obligado a golear por 4 tantos de diferencia para seguir en carrera. Pero la esperanza de los hinchas radica en un aspecto fundamental: en el fútbol no existe la lógica.

Es el deporte más popular de todos porque dentro de un campo de juego son once contra once y las sorpresas se encuentran "al orden del día". Y salvando diferencia, y más allá del poderío económico de Palmeiras, después de perder a la ida con Liga de Quito 3-0 en Ecuador, poco creyeron que iba a meter cuatro goles en Brasil y así alcanzar la ansiada final de la Copa Libertadores de América. Se especuló que el equipo "universitario" iba a cuidar el resultado en mitad de cancha y punto. No pudo, siendo eliminado de la competencia.

Pero existen más ejemplos, no tan cercanos en el tiempo, para soñar con la heroica. Obvio que no será fácil. El partido se jugará hoy a las 16 en el estadio "Abel Sastre" de Chubut, remodelado a pleno y posible escenario para la Selección Mayor en el futuro, bajo el arbitraje de Fabricio Llobet.

El técnico Matías Módolo fue honesto al reconocer en conferencia de prensa que no tenían nada que perder ya y que saldrán con todo a buscar el gol. Y sí. En el duelo de ida, antes que el cuestionado referí Lucas Comesaña decidiera no jugar el segundo tiempo por presuntas amenazas de dos dirigentes locales -apuntó al presidente Walter Morales y al secretario Leandro Meyer-, el conjunto jujeño iba ganando uno a cero.

Es perfecto el análisis. En el terreno de lo ideal, sería clave poder marcar antes los 15 minutos, situación que llevará a los patagónicos a meterles presión.

Aunque el DT no confirmó los titulares, se estima que regresarán al "once" Camacho, Molina y Menéndez, bajando Endrizzi a su posición natural de lateral izquierdo en lugar el expulsado Noble.

Entonces, el objetivo será ir con todo al campo rival, tratando de no descuidarse atrás para no ser sorprendidos vía contragolpe.

Gimnasia va por la hazaña o el milagro futbolístico ante un rival sospechado en el ambiente de venir siendo beneficiado.

"No son ciertos"

En declaraciones a radio La Red de Capital Federal, el entrenador Matías Módolo desmintió ayer que tenía decidido irse de Gimnasia apenas finalice su participación en el Reducido. "No me resigno a creer que se termina ahora, ya que vamos con toda la fe y confianza a Madryn. Además cuando termine la competencia se puede hacer un balance de lo bueno y malo o de las propuestas que puedo tener. No es momento. Los rumores que había algo concreto no son ciertos para nada", refutó en referencia a que su futuro estaba en Chacarita Juniors.