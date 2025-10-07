Con miras a la Fiesta Provincial del Deporte, la intendente de Tilcara, Sonia Pérez, recibió nuevamente a integrantes de la comisión del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, con motivo de continuar con la puesta a punto de la entrega de los Cóndores de Plata y Oro, a realizarse el próximo 17 de diciembre.

En esta nueva reunión, empezaron a coordinar acciones junto a las distintas áreas del municipio norteño, como ser Obras Públicas y la remodelación para la ceremonia del Salón Municipal "General José de San Martin".

"Será de gran impacto para la comunidad, lleva mucho trabajo previo a la fiesta misma, un trabajo de organización, de logística, desde el transporte, desde el espacio para ese día, el recibimiento a los deportistas. Desde el Municipio estamos con mucha expectativa para ese 17 de diciembre", remarcó Sonia Pérez.

Por su parte, el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, Daniel Echazú, valoró la nueva reunión: "Nosotros desde que recuperamos el Círculo -hace 5 años atrás- propusimos siempre hablar de federalismo, por eso un año la Fiesta del Deporte se hace en Capital y al año siguiente en el interior. Será la primera vez en la historia que se hará la entrega de los cóndores en el norte de nuestra provincia y para eso ya nos estamos preparando, afinando detalles y agradeciendo la predisposición de Sonia Pérez y todo su equipo".