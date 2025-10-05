Nieva ya se metió en las semifinales

Los goles llegaron sobre el final en un partido de cuartos de final, verdaderamente para el bostezo en medio de un calor intenso en la capital jujeña. El ingreso de García y Manzur le dieron a Ciudad de Nieva los goles para vencer 2 a 0 a Sportivo Palermo en el estadio "La Tablada" y clasificar al las semifinales del Torneo Clausura "Oscar 'Chacho' Zambrano" de la Liga Jujeña de Fútbol.

Esas apariciones le cambiaron el rumbo a un partido plagado de imprecisiones, con muchas faltas, hablado dentro y fuera del campo de juego, pero sin ideas claras de marcar un estilo en estas instancias definitorias buscando el 50% de la clasificación para el Torneo Regional 2026/27.

Algunos chispazos de Acuña en el arranque generaron sorpresa al controlar de pecho y sacar una volea que Zamudio controló en dos tiempos en el "león". A los 25' hubo un parate en el juego para que los jugadores refresquen la memoria y puedan plasmarlo en la cancha. En el reinicio una salida desafortunada de los "canarios" en el fondo le quedó al "Tanque" Jauregui que remató fuerte y exigió los reflejos de Castaño para desviar esa pelota.

Antes de cerrar esa etapa una proyección de Tolaba por izquierda terminó en un centro que Jurado en el segundo palo y metió un frentazo que lo devolvió el travesaño para el lamento de los hinchas de Nieva que se fueron ilusionados al descanso.

La parte complementaria tuvo un cambio rotundo desde el inicio con la expulsión de Vázquez por un patadón a Olguín y así dejó a Palermo con 10 hombres en el campo. Sin embargo, el "canario" no se quedó y en una combinación de Acuña con Guananja, el lateral izquierdo remató y el parante esta vez le negó el festejo a los dirigidos por José Castaño. Pero el siguiente parate para rehidratación de los equipos, impulsado por el árbitro Edgar Segovia, sirvió para avanzar en variantes y ahí Nieva sacó provecho. Es que se retiró acalambrado Britos y el ingreso de García a los pocos minutos le dio las respuestas que necesitaba el técnico Farjat. Sucede que un desborde de Alcócer finalizó con un centro rasante para García que se anticipó a su marca y conectó para poner el 1 a 0 del "león".

Ese fue el envión que necesitaba Nieva durante el juego porque si bien fue el que intentó ser más claro en sus contras. Eso le dio el tiempo para que otra vez Alcócer, esta vez por izquierda desparramó defensores hasta pisar el área grande y meter un centro atrás donde ingresaba el delantero Manzur que sólo tuvo que empujar para enfriar las aguas y ahora si manejar los tiempos.

Los hinchas del "león" al final del partido, mostraron su agradecimiento a los jugadores por el triunfo que los deja en semifinales y a la espera de mejorar algunas cuestiones tácticas para la definición que se producirá la semana entrante. Ya que si logran el mismo resultado se meterá en la gran final del Torneo Clausura.