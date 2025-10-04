El "xeneize" sufrirá una baja demasiado sensible

Boca sufre una baja sensible para Torneo Clausura de la Liga Profesional ya que el mediocampista Leandro Paredes fue convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina para los amistosos ante Puerto Rico y Venezuela en la fecha Fifa.

Estos partidos se encuentran programados para el viernes 10 y el lunes 13 de octubre respectivamente. Por ese motivo, el mediocampista central no estará disponible en el cruce frente a Barracas Central, un duelo clave para las aspiraciones del equipo de Miguel Ángel Russo en el torneo local, donde busca asegurar un lugar en la Copa Libertadores 2026.

La ausencia de Paredes se siente el doble, ya que el exRoma podría llegar con lo justo al siguiente partido frente a Belgrano de Córdoba. Ante este panorama, el cuerpo técnico analiza variantes y uno de los nombres que gana fuerza para ocupar su lugar es el español Ander Herrera.

Dentro de la preocupación, Boca recibió un alivio indirecto desde Chile, ya que el técnico Nicolás Córdova decidió no convocar a Carlos Palacios, que se recupera de una lesión, ni a Williams Alarcón.

En lo casi inmediato Boca buscará quedarse con los tres puntos mañana a las 19 ante Newell's, con Paredes como uno de sus titulares, en el marco de la undécima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de la Asociación del Fútbol Argentino.

Por el lado de la "lepra" rosarina, el tribunal de disciplina de la AFA sancionó a dos protagonistas de Newell's en la antesala del partido en "La Bombonera", por la fecha 11ª del torneo Clausura. Los que recibieron penas son el entrenador Cristian Fabbiani y el mediocampista ofensivo Gonzalo Maroni, aunque revisten castigos muy diferentes.

El entrenador "rojinegro" fue expulsado el pasado martes en el empate 1 a 1 ante Estudiantes de La Plata en e Rosario por el árbitro Andrés Merlos cuando se jugaba el segundo tiempo.

La sanción para el "Ogro" fue de un partido o bien el pago de una multa de 483 mil pesos, por lo que Newell's afrontará el costo económico y el entrenador podrá dirigir al equipo en el campo de juego ante el "xeneize" en Buenos Aires.