Inscriben para el primer Combate de Arqueras

El sábado desde las 9 se realizará el Combate de Arqueras en el estadio "La Tablada" organizado por la Dirección de Deportes de la Mujer. Será la primera vez que se realiza este certamen para las mujeres.

Ahora es el turno de ellas, algo que "nos venían pidiendo desde hace mucho tiempo y sobre todo después de los torneos que se realizaron para los varones", contó Gabriela Zárate agregando "esperamos una importante cantidad de participantes de distintos puntos de la provincia".

El torneo estará a cargo del "gobierno de la provincia, desde la Secretaría de Deportes, y está destinado a chicas desde los 6 años hasta categoría libre, por lo que las inscripciones están abiertas y la pueden realizar ingresando a la página de Sportmetric, es libre y gratuito", anunció.

En cuanto a los requisitos, dijo que "solamente deben poner sus datos, nombre, apellido, edad, número de documento y presentarse el sábado con el DNI para ser destinada a la categoría que le corresponde, allí nosotros vamos a tener el formato para cada edad y para que puedan disfrutar una jornada de fútbol femenino".

Si bien esta primera edición será en San Salvador, la idea es poder replicarlo en toda la provincia, aunque para el sábado "esperamos contar con las chicas del interior, el fútbol femenino creció mucho en Jujuy por lo que tenemos muchas arqueras", precisó la profesora Zárate.

Y si por diferentes razones no pueden llegar, la titular del área Deporte de la Mujer comentó que "no se preocupe porque vamos a regionalizar este evento para que podamos llegar a cada rincón de la provincia y así todas en algún momento tengan la posibilidad de competir".

De este modo Gabriela Zárate remarcó el compromiso desde Secretaría de Deportes de continuar generando diversas actividades brindándole la posibilidad a todas las mujeres de disfrutar de una disciplina solamente para ellas "desde el primer día estamos generando actividades para todo el deporte femenino, así que agradecida con el gobierno que decide apostar por el deporte femenino en búsqueda de este sistema integral de igualdad, es un pedido del Gobernador Carlos Sadir de poder llegar a todas las edades, lo mismo que el Ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Normando Álvarez García".

Para el sábado "tenemos alrededor de 80 a 100 participantes, es un buen número atendiendo que será la primera vez que se realizar", opinó al tiempo que agradeció "a las autoridades de la Liga Jujeña por prestar las instalaciones".

Por último manifestó que "la característica principal del deporte femenino en la provincia es el fútbol, así que con el acompañamiento del gobierno viene creciendo permanentemente", finalizó Gabriela Zárate, Directora de Deportes de la Mujer.