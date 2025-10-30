El puntero Zapla visita al "depor" en Perico

El Consejo Federal de AFA dio a conocer el programa de partidos de la fecha 3 del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 con las respectivas ternas arbitrales designadas. Por la Región Norte con los representantes jujeños se jugará 1 encuentro mañana viernes y los otros 5 el domingo completando la instancia.

En limpio mañana a las 17 en el estadio "Plinio Zabala" de Perico, Deportivo Pampa Blanca recibirá al líder de la Zona 2, Altos Hornos Zapla que suma 6 unidades luego de dos triunfos primero ante Monterrico Sur y después frente a Sportivo Rivadavia. Esta tarde el juez del encuentro será Dante Guzmán que estará acompañado por Martín Cabana y José Higueras, todos de la Liga Regional de Fútbol.

Mientras que el domingo a las 16.45 Mitre de Calilegua en la cancha de Unión se medirá con Parapetí con el control de Roberto Villegas que estará secundado por Martín Pereyra y Esteban Correa, todos de la Liga Jujeña de Fútbol.

Después a las 17 Unión Deportiva Maimará será anfitrión ante Deportivo Luján. Será un duelo luchado, ya que ninguno de los clubes pudieron ganar hasta el momento. Dirigirá Gustavo Gerez con las asistencias de Pablo Aparicio y Carlos Segovia Tellis, todos de Orán, Salta.

En el estadio "Antonio Berruezo", Monterrico Sur intentará seguir por la misma senda y a las 17 se topará con Sportivo Rivadavia que no conoce la victoria en lo que va del certamen. Rolando Serapio será el árbitro que tendrá a José Sotara y Fabio Ayuza, todos de la Liga Departamental de Fútbol.

En tanto que en el "Plinio Zabala", Talleres se enfrentará a Racing de Ojo de Agua de La Quiaca a partir de las 20 donde el juez será Alexis Balderrama en compañía de Ángel Ajalla y Marcelo Salazar, todos de la Liga Departamental de Fútbol.

Por último, el domingo en el estadio "Visera de Cemento", Atlético San Pedro a las 20.30 se verá las caras con Defensores de Yuto en un duelo que espera tener muchas emociones por el presente de ambos que vienen de sumar 3 puntos. El referí del partido será Walter Cardozo y los líneas Andrés Vilca y Javier Anaquín, todos de la Liga Jujeña de Fútbol.